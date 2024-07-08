Κίνα: Eργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Τουρκία

Συμφωνία για επένδυση στην Τουρκία υπεγράφη μεταξύ της κινεζικής εταιρείας BYD, της μεγαλύτερης κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας.
Οπως επισημαίνει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η κινεζική εταιρεία BYD θα δημιουργήσει μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων και κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης με ετήσια δυναμικότητα 150 χιλιάδων οχημάτων στην Τουρκία, με επένδυση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Προβλέπεται η παροχή άμεσης απασχόλησης για έως και 5 χιλιάδες άτομα στις εγκαταστάσεις.
Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρευρέθηκε στην τελετή υπογραφής επενδύσεων σε οχήματα νέας γενιάς μετά την αποδοχή του διοικητικού συμβουλίου της κινεζικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων BYD.
Η δεξίωση στο Προεδρικό Γραφείο Εργασίας του Ντολμάμπαχτσε ήταν κλειστή για τον Τύπο.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Yönetim Kurulu'nu kabul etti https://t.co/EVtpaJFH24 pic.twitter.com/JYgF5AFkxx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 8, 2024
Σημειώνεται πως η Ευρώπη έχει επιβάλει δασμούς στις Κινέζικες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.