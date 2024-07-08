Νέες αιχμές Κασσελάκη σε Τσίπρα, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Σαφή μηνύματα με αποδέκτες τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τις φωνές εκείνες που κάνουν λόγο για μελλοντική συνεργασία των κεντροαριστερών δυνάμεων, προειδοποιώντας ότι όποιος στηρίζει το κόμμα του οφείλει να αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο τόσο του κόμματος όσο και τον πρωταγωνιστικό του προέδρου του.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι οποιαδήποτε σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ προϋποθέτει μια «συγνώμη», ενώ επισήμανε ότι θα γίνει σταδιακά και στη βάση προγραμμάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «η σύγκλιση πρέπει να γίνει σταδιακά σε βάση προγραμμάτων. Δεν είναι το ίδιο με τις μονοεδρικές περιφέρειες. Θεωρώ σημαντικό για όλους τους βουλευτές μηδενός εξαιρουμένου να πουν ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για σύγκλιση στην ευρύτερη Αριστερά».



Πηγή: skai.gr

