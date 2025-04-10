«Η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μία χώρα που έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, τις οποίες και θέλει να εμβαθύνει, και μία χώρα που μπορεί να συνδιαμορφώσει πλέον ευρωπαϊκές πολιτικές» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του με τον Robert D. Kaplan στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σημείωσε δε ότι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης του είναι η εμπέδωση της ασφάλειας της Ελλάδος που είναι προϋπόθεση της ευημερίας.

«Είναι κλισέ να πούμε ότι ζούμε σε ιστορικές εποχές», σχολίασε κατά την εισαγωγή του ο Robert D. Kaplan αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η περίοδος είναι διαφορετική από προηγούμενες εποχές που επίσης ο κόσμος ήταν αντιμέτωπος με προκλήσεις.

«Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα και είναι μια χώρα που έχει στρατηγικές σχέσεις με την Αμερική αλλά και γεωγραφικά η χώρα έχει έναν στρατηγικό ρόλο», είπε ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και ένα υπερήφανο, θα έλεγα. Πια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το μαύρο πρόβατο όπως ήταν κάποτε. Αυτό μας επιτρέπει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι μια χώρα που έχει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την εκτιμά, τη θεωρεί πολύτιμη και είναι και μια χώρα στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων».

Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το τέλος της παγκοσμιοποίησης, τόνισε ο πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει παγκόσμιο πλούτο που δεν έχει διαμοιραστεί με δίκαιο τρόπο, ανέφερε ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.

Ερωτηθείς για τους αμερικανικούς δασμούς, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πάτησε το κουμπί της παύσης» και είπε ότι «υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας που θα καταλήξει σε επωφελή συμφωνία».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου», εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει για 90 ημέρες τους επιπρόσθετους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για μία διαπραγμάτευση ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ ώστε να προκύψει μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία». «Ένας εμπορικός πόλεμος ανάμεσα τους θα έχει μόνο χαμένους. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις 90 ημέρες προκειμένου να έχουμε μία ειλικρινή συζήτηση. Οι διεθνείς αγορές έστειλαν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι δασμοί αποτελούν πηγή έντονου προβληματισμού» σημείωσε.

«Πρέπει το Deal να είναι αμοιβαία επωφελές. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι υπάρχει περιθώριο ελιγμών» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης .

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως δεν υπάρχει λογική στην επιβολή δασμών σε προϊόντα όπως το λάδι, οι ελιές και η φέτα, που δεν επηρεάζουν την παραγωγική βάση στις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η δημοκρατία μας μετά την πτώση της χούντας έχει ήδη διανύσει 51 χρόνια και είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίσαμε και κρίσεις, όπως ήταν η οικονομική. Και όμως καταφέραμε να ανακάμψουμε και έχουμε ακόμα μπροστά μας».

«Το φάντασμα του λαϊκισμού είναι πάντοτε παρόν, ορισμένες φορές ξεχνάμε εύκολα τι έγινε προ 10ετίας στη χώρα μας. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα που κυβερνά, την ώρα που η υπόλοιπη αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη, ως εκ τούτου δεν έχουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα, γεγονός, που αφήνει χώρο στον λαϊκισμό» σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση του με τον Robert D. Kaplan επισημαίνοντας πως ο κίνδυνος επανεμφάνισης του λαϊκισμού είναι ορατός, και προσέθεσε:

«Είμαι βέβαιος ότι όσο εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας, όσο αυξάνουμε τους μισθούς και τις θέσεις εργασίας θα έχουμε ακόμη καλύτερες ημέρες μπροστά μας γιατί είμαστε σε μία ισχυρή δημοσιονομκή θέση, την οποία πλέον αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης. Όσο κάνουμε όλα τα παραπάνω και παραμένουμε ταπεινοί έχουμε μία πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης πως «η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντική σήμερα» και τόνισε ότι «στην Ελλάδα η κυβέρνηση απολαμβάνει μία ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που εκτιμούν οι διεθνείς επενδυτές».

Αναφερθείς στις συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις είναι σημαντικές για να κατανοούμε ο ένας τον άλλο καλύτερα».

«Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε μαζί με την Τουρκία και πρέπει να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά, αλλά και να μπορέσουμε να επιλύσουμε τη μία και μόνη διαφορά που έχουμε, ήτοι την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η συγκεκριμένη διαφορά δεν έχει επιλυθεί εδώ και 50 χρόνια, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα επιλυθεί στο άμεσο μέλλον, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητούμε με την Τουρκία και να συνεργαζόμαστε σε τομείς, που προωθούν τις σχέσεις των δύο λαών. Σας φέρνω ως παράδειγμα το ζήτημα της θεώρησης βίζας για τους Τούρκους πολίτες για 7ήμερη παραμονή τους σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο από οικονομική άποψη. Όμως, την ίδια ώρα δεν είμαι αφελής, γνωρίζω ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε αξιόπιστη αποτρεπτική δυνατότητα έναντι της Τουρκίας, για αυτό και συνεχώς ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, την ώρα που προωθούμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Έχω συναντήσει πολλές φορές τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας - σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτοπροσδιορίζομαι ως αισιόδοξος ρεαλιστής» προσέθεσε και επισήμανε:

«Ωστόσο, η εξωτερική μας πολιτική δεν εξαντλείται στις σχέσεις με την Τουρκία. Η Ελλάδα αναπτύσσει στρατηγικού χαρακτήρα σχέσεις με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και χώρες του Κόλπου, διερευνούμε με τη βοήθεια αμερικανικών κολοσσών, όπως η Exxon και η Chevron την πιθανότητα κοιτασμάτων φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και θέλουμε να είμαστε έντιμοι συνομιλητές με όλους τους παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι προς το συμφέρον μας να εργαζόμαστε για μία ασφαλή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο».

Ερωτηθείς για το ποια είναι η σχέση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε μία στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, έχω συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ και κατά την πρώτη θητεία του και θεωρώ πως μπορούμε να διατηρήσουμε την καλή σχέση, που έχουμε» και συνέχισε:

«Είναι υποχρέωση μου να συνεργαστώ μαζί του, είναι θετικό ότι γνωριζόμαστε και θέλω να εργαστούμε πάνω σε μία σχέση, που έχει στρατηγικό βάθος. Έχουμε κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, η σημασία της Ελλάδος ως προς τη γεωπολιτική και την οικονομική διάσταση είναι μεγάλη για τις ΗΠΑ και αυτό αναγνωρίζεται και από τα δύο κόμματα στις ΗΠΑ, κάτι που διεφάνη και στη δική μου ομιλία στο Κογκρέσο την άνοιξη του 2022».

Πηγή: skai.gr

