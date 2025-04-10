Ως «υπερόπλο» για τη μεσαία τάξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομία, χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και στις μεγάλες τεκτονικές αλλαγές στο διεθνές εμπόριο λόγω των δασμών Τραμπ, είπε ότι η χώρα μας έχει εστιάσει στο κομμάτι το οποίο αφορά την επίδραση στην ελληνική οικονομία.

«Εάν δει κανείς την πρώτη γραμμή συνεπειών, εάν υποθέσουμε ότι η συνθήκη παραμένει στατική, εάν πάρουμε τη φωτογραφία της συνθήκης -που δεν θα ισχύσει- φτάνει κανείς στο συμπέρασμα ότι η επίδραση αυτή είναι περιορισμένη. Γιατί είναι περιορισμένη; Γιατί οι ελληνικές εξαγωγές στην Αμερική είναι κάτω του 5% των ελληνικών εξαγωγών, είναι 2,4 δις ευρώ. Αφορούν το ελαιόλαδο, τις ελιές, τα αγροτικά προϊόντα, συνολικότερα, το αλουμίνιο, το τσιμέντο, τα πετρελαιοειδή, το 1% του ΑΕΠ», τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι οι δευτερογενείς επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν από μία τέτοια αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική οικονομία και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις».

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις:

Το 1ο επίπεδο αφορά τη διεθνή αβεβαιότητα. Πριν καν πάμε στους δασμούς, η αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία επιδρά στις επενδύσεις και ενδεχομένως μετατοπίζει μία επενδυτική απόφαση κάποιου από το σήμερα στο αύριο όταν θα έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το 2ο επίπεδο έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να υπάρξει ύφεση, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε ευρωπαϊκές αγορές, όπως η γερμανική, το οποίο αυτονόητα θα επηρεάσει και εμάς. Και το 3ο επίπεδο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή απάντηση ή και με το σύνολο των γύρων που θα υπάρξουν σε αυτή τη συζήτηση – διαπραγμάτευση σε σχέση με τους δασμούς, με το ποια θα είναι δηλαδή και η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό, καθότι ευρωπαϊκοί δασμοί, εκ των πραγμάτων μας επηρεάζουν. Υπήρξε μία πρώτη δέσμη τέτοιων δασμών, ανακοινώθηκε χθες, μιλάμε για 22,1 δις ευρώ ως συνολικό όγκο αμερικανικών συναλλαγών στην Ευρώπη από τα συνολικά 334. Δηλαδή, για το 6,5%, περίπου, των συνολικών εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων. Είναι μία σταθμισμένη και περιορισμένη αντίδραση η οποία εν πολλοίς είχε προεξοφληθεί.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Το νομοσχέδιο, το οποίο όπως είπε ο υπουργός προετοίμασε ο προκάτοχός του, Κωστής Χατζηδάκης περιλαμβάνει και κάποιες «πινελιές».

Η πρώτη αφορά τη διάταξη για το Μάτι και τη Μάνδρα. Για το πώς, δηλαδή, το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα.

Η δεύτερη την αναστολή ποινικών διώξεων για πολίτες με ρυθμισμένες οφειλές.

Και, η τρίτη η δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς φορείς για νομικά πρόσωπα. Θα έχουν ένα δίμηνο μετά από σήμερα -αφού ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη- αυτοί που δεν είχαν καταφέρει στον προηγούμενο εξωδικαστικό να συμπεριληφθούν, δεν κατάφεραν να τηρήσουν τις δόσεις τους, τους δίνουμε μία δεύτερη ευκαιρία για να το κάνουν.

Επίσης προβλέπεται ότι:

Τα εισοδηματικά κριτήρια σχεδόν διπλασιάζονται, η προϋπόθεση για τον διπλασιασμό των ορίων είναι ο οφειλέτης να έχει όριο ήδη μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών οφειλών τις 300.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε την υποχρέωση του πιστωτή να καταθέτει έγγραφη πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η περιουσία του οφειλέτη για να ανοίξει η πτωχευτική διαδικασία, τότε εγγράφεται στο Μητρώο Φερεγγυότητας. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα του εισηγητή δικαστή να εκδώσει και για αυτούς τους οφειλέτες πράξη με την οποία διαπιστώνεται η επέλευση της απαλλαγής. Διευκολύνονται οι ευάλωτοι δανειολήπτες να σώσουν την κατοικία τους ακόμη και 20 ημέρες πριν από την εκποίησή της, μέσω της ένταξης στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, για να ενταχθεί ο οφειλέτης στο ενδιάμεσο πρόγραμμα, όφειλε να κάνει αίτηση εντός 60 ημερών πριν από την κατάσχεση, με αποτέλεσμα πολλοί να χάνουν τις προθεσμίες. Πλέον αυτό αλλάζει, αφού ο ευάλωτος οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης τουλάχιστον 20 μέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Η επέκταση ισχύει και στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, δηλαδή της δυνατότητας ρύθμισης δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με δυνατότητες διαγραφών και επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής, με στόχο να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν συνήθως μεγαλύτερες οφειλές να ρυθμίσουν και τα δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να διακινδυνεύεται η παρασχεθείσα εγγύηση. Δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης ζημιωθέντων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

Καταλήγοντας ο υπουργός σημείωσε: «Αναφέρω, επίσης, κωδικοποιημένα, ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και πάρα πολλές διατάξεις σε μεγάλο πλούτο, είναι διατάξεις που έχουν μια πολυπλοκότητα, που αφορούν την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς. Φορολογικά και άλλα κίνητρα για ενίσχυση της ουσιαστικής λειτουργίας, και της αξιοπιστίας του Χρηματιστηρίου, ενθάρρυνση της ζήτησης και εισαγωγή εταιριών σε αυτό. Θεσμική θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών, δηλαδή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τα κρυπτοστοιχεία και μέτρα για την προστασία των επενδυτών

Ενσωμάτωση Ενωσιακών Οδηγιών και θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών σχετικών με την Κεφαλαιαγορά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα προς συμμόρφωση με το Ενωσιακό δίκαιο.

Και περιλαμβάνονται και μια σειρά άλλων μέτρων όπως το mystery shopping, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με το πώς πραγματικά αυξάνουμε τη διαφάνεια στην αγορά και μειώνουμε τη γραφειοκρατία της»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

