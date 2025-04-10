Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει «πάγος» στις σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συζήτηση που είχε με την Anchorwoman του Mega TV & Αρθρογράφου της εφημερίδας «Τα ΝΕΑ», Κατερίνα Παναγοπούλου, στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9- 12 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, αν και παραδέχθηκε ότι «δεν είμαστε θαυματοποιοί για να καλύψουμε όλα τα σημεία διαφωνίας», εντούτοις δεν βρισκόμαστε σε καθεστώς «παγώματος» με την Τουρκία, με τη σχέση των δύο χωρών να συνεχίζεται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όσον αφορά την πολιτική της ύφεσης των δύο χωρών, εξήγησε ότι αυτή ασκείται σε πολλά πεδία, όχι μόνο στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Η συνεργασία, πρόσθεσε, έχει επιφέρει αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα στο εμπόριο και στη μετανάστευση, ενώ υπάρχει βελτίωση στην κατανόηση των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών. Βέβαια, επανέλαβε ότι δεν έχουν λυθεί με μιας όλα τα προβλήματα.

Ερωτηθείς από την κ. Κατερίνα Παναγοπούλου για το ζήτημα του καλωδίου, διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρική διασύνδεση. «Προγραμματίζουμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σ’ αυτή τη σύνθετη άσκηση» συμπλήρωσε. Όσον αφορά τον χρόνο επανεκκίνησης των εργασιών, επεσήμανε ότι αυτό θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο. «Θα προχωρήσουμε, όπως πρέπει και στον χρόνο που πρέπει» σχολίασε, προτού εξάρει το γεγονός ότι το έργο συνάδει με το διεθνές δίκαιο. «Έχουμε πορευτεί όλες τις δεκαετίες με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Δεν αυτενεργούμε, αλλά απαιτούμε από κάθε πλευρά τον αντίστοιχο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική, διαμήνυσε ότι η ελληνική διπλωματία δεν γίνεται να ετεροκαθορίζεται, εξηγώντας ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις ενέργειες μας αποκλειστικά υπό το πρίσμα της τουρκικής απειλής-αντίδρασης. «Η Ελλάδα αναπτύσσει διπλωματία της πολυμέρειας, είναι πυλώνας σταθερότητας» έσπευσε να σημειώσει, επικαλούμενος τις εξαιρετικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, για την οποία ανέφερε ότι έχουμε «αδελφική σχέση». Από την άλλη πλευρά, αποσαφήνισε ότι πρέπει να βρισκόμαστε πάντα σε εγρήγορση, καθώς η γειτονιά μας βάλλεται από παντού. «Είχαμε απομείωση της έντασης στην αμυντική δυνατότητα της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά την τελευταία εξαετία έχουμε φροντίσει να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι βλέπουμε την άμυνα ως έναν μοχλό ειρήνης.

Σ’ άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης επικεντρώθηκε στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε περιοχές νότια της Κρήτης, οι οποίες στην ουσία ακυρώνουν το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. «Κοιτάμε να είμαστε προσεκτικοί, αλλά και να ασκούμε τα δικαιώματα που μας δίνει το δίκαιο. Η Ελλάδα με φρόνηση και σύνεση προχωρά σε μεγάλα βήματα. Δεν έχουμε σκοπό να απομειώσουμε το δικαίωμα οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά ούτε να δεχθούμε απομείωση του δικού μας δικαιώματος» επεσήμανε, χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον εμπορικό πόλεμο, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι άριστα προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια. «Έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, πολιτική σταθερότητα και ισχυρές συμμαχίες» συνέχισε, αν και δεν απέκλεισε η χώρα να δεχθεί τις παράπλευρες επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου. «Μεταξύ συμμάχων θα πρέπει να βρίσκεται λύση, η οποία είναι η προσπάθεια για αποσυμπίεση» συμπλήρωσε. Για το ζήτημα της Ουκρανίας δε, επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου και θα προσφέρει βοήθεια, αλλά «για την ώρα δεν υπάρχει ζήτημα αποστολής δυνάμεων».

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, σηματοδοτεί μια μεγάλη και διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα. «Εμείς έχουμε έναν σκοπό: Να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε» σχολίασε επί του θέματος, ενώ υπενθύμισε ότι τον Μάιο η Ελλάδα θα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Σ.Α. «Η Ελλάδα θέλει να παίξει έναν ισχυρό ρόλο. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί είμαστε έντιμοι συνομιλητές» συνέχισε, προαναγγέλλοντας παράλληλα ένα μεγάλο γεγονός στις 20 Μαΐου στη Νέα Υόρκη για τη ναυτική ασφάλεια. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί διασφαλίζει την όδευση, την επισιτιστική ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία.

Τέλος, δεν απέφυγε να παραδεχθεί ότι "η τρέχουσα περίοδος είναι η χειρότερη στιγμή για να είναι κάποιος Υπουργός Εξωτερικών." Μάλιστα, όπως σημείωσε, αυτό είναι ένα συμπέρασμα, το οποίο συμμερίζονται και οι υπουργοί Εξωτερικών των υπόλοιπων χωρών. «Δυστυχώς έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος άσκησης της διπλωματίας» σχολίασε, διευκρινίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο έλλειμμα προβλεψιμότητας.

