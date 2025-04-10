«Η κοινωνική προστασία, βασίζεται στον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να θωρακίσουμε τις δομές μας αν δεν επενδύσουμε στους εργαζόμενούς μας από την Κομοτηνή έως το Λασίθι και από τη Ζάκυνθο έως τη Ρόδο». Αυτό τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, που είχε με τους προέδρους όλων των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής όλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, των δημόσιων δηλαδή δομών που φιλοξενούν και απασχολούν σε όλη τη χώρα ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, βρέφη και παιδιά. Στη διάσκεψη επίσης συμμετείχαν οι Διοικητές του ΟΠΕΚΑ, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας με τους προέδρους των εποπτευόμενων φορέων έκανε ειδική αναφορά στην πορεία από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση της πρόνοιας είναι συνεχής και πολυεπίπεδη: «Με όλες μας τις δυνάμεις λειτουργούμε δεκάδες δομές σε όλη τη χώρα που φιλοξενούν ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και παιδιά».

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε εκτενώς, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των δομών και –κυρίως– ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επαρκή στελέχωσή τους με την Υπουργό να κάνει ειδική αναφορά στις προσπάθειες που έχουν γίνει ήδη από το 2019. «Έχουμε προκηρύξει από το 2021 περισσότερες από 500 μόνιμες θέσεις και δυστυχώς έχει προσέλθει στις δομές μας μόνο το 10%. Το βασικό μας μέλημα είναι η στελέχωση των δομών για την καλύτερη λειτουργία τους.»

«Θέλουμε δομές ζωντανές, ενταγμένες στην κοινότητα, με ανθρώπινο πρόσωπο και σύγχρονες υπηρεσίες. Και αυτό δεν είναι απλώς πολιτική κατεύθυνση. Είναι καθήκον μας», είπε η υπουργός.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε τέλος, ότι «δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε κοινωνική πολιτική χωρίς να ακούμε εκείνους που την υπηρετούν καθημερινά. Η φροντίδα δεν είναι αφηρημένη έννοια. Έχει όνομα, πρόσωπο και ευθύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

