Η Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου... προκαλεί τρικυμία στην Χαριλάου Τρικούπη

Ο δημοσκοπικός αέρας του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι έχει αρχίσει να προκαλεί αναταραχή στην πράσινη παράταξη με τα στελέχη πλέον ανοικτά να αμφισβητούν την απόφαση της ηγεσίας για συνυπογραφή της πρότασης δυσπιστίας με τους 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.

H Νάντια Γιαννακοπούλου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 εκτίμησε ότι «Εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν ήταν σωστό να συνυπογράψουμε την πρόταση μομφής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Δημιουργείται μια λάθος αίσθηση ότι συμφωνούμε ή ότι βρίσκουμε κοινές συνισταμένες με δυνάμεις που εκφράζονται με έναν ακραίο τρόπο, ο χαρακτηρισμός είναι ο λαϊκισμός» σημειωσε η κυρία Γιαννακοπούλου η οποία έκανε λόγο για λανθασμένες εντυπώσεις.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί με σοβαρότητα, και είναι λάθος να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις» κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που στις εσωκομματικές εκλογές διεκδίκησε την ηγεσία της παράταξης.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του μέλους του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ Θανάση Γλαβίνα.

«Εκ των υστέρων θα μπορούσε να το δεχθεί κανείς ότι ήταν λάθος να συνυπογράψουμε την πρόταση μομφής με την Κωνσταντοπούλου, αλλά όταν κάναμε την πρόταση δυσπιστίας για τα χαλκευμένα και είχε συμπεριληφθεί και η κ. Κωνσταντοπούλου, θα φαινόταν ως σκοπιμότητα τώρα να μην (συμπεριληφθεί)» δήλωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One.

Σε σημερινή ανάρτησή του ο κ. Γλαβίνας αναφέρει: «Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής στην πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας, με συνέπεια και υπευθυνότητα προχώρησε πολύ σωστά στην κατάθεσή της μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ από κοινού με κόμματα της αντιπολίτευσης και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και την ίδια διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και στην προηγούμενη πρόταση δυσπιστίας για τις χαλκευμένες συνομιλίες που είχαν διοχετευθεί σκοπίμως παραποιημένες σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης. Και οι δύο προτάσεις προκάλεσαν την αποπομπή Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού και ανέδειξαν μέσα από τις συζητήσεις στη Βουλή τις πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για συγκάλυψη των ευθυνών της. Οι εκατομμύρια Έλληνες που βγήκαν στους δρόμους με μία φωνή απαίτησαν δικαιοσύνη και αλήθεια απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης.

Προπαγανδιστικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μου σε σχετική συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ, περικόπτοντας μάλιστα ολόκληρη την επίμαχη δήλωσή μου. Είναι πολύ σαφές: Αντί για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών μέλημα έχουν την αλλαγή της ατζέντας και την απόκρυψη των ευθυνών της κυβέρνησης που υποστηρίζουν. Για κακή τους τύχη έχουν απέναντι την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».

Κατερίνα Μπατζελή: Τοξική και λανθασμένη η δήλωση του ΠΑΣΟΚ για Νίκο Παππά

Αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση της Κατερίνας Μπατζελή, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, καθώς ερωτώμενη για το μπαράζ ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα πυρά που αντάλλαξαν Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου μετά τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά που έβαλλε κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας: «Η διατύπωσή του κ. Ανδρουλάκη ότι αν αθροιστούμε θα μειωθούν συνολικά οι δυνάμεις, παραβιάζει την κοινή λογική και τα μαθηματικά. Και επειδή τα παραβιάζει, αισθάνομαι ότι, ενδεχομένως, κάποιος να του άσκησε βέτο». Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τοξική και λανθασμένη την ανακοίνωση του κόμματος της.

«Για το 13-0, για την τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τοξική και λανθασμένη δήλωση, όπως τοξικό είναι το ότι είπε ο κ. Παππάς ότι τον κ. Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο. Το ένα φέρνει το άλλο όμως, το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα θεσμικό, ουσιαστικό, δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0» ανέφερε η Κατερίνα Μπατζελή στο Blue Sky.

Λίγο αργότερα η Νάντια Γιαννακοπούλου άδειασε τη συντρόφισσα της για τη συγκεκριμένη αναφορά.

«Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν δέχομαι ότι τραβάει κανένας από το δεξί πέτο τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τοξική ήταν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δίκαιη η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Αν η κ. Μπατζελή το αντιλαμβάνεται, καλώς, αλλιώς είναι πρόβλημα δικό της που πρέπει να λύσει» σημείωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο Action 24.

