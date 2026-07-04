Ίσως να είναι και υπερβολή, αλλά αυτό το βίντεο, δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, ίσως να το ζήλευε ως και ο δημιουργός της πιο εμβληματικής οσκαρικής κινηματογραφικής εκδοχής του Τιτανικού, Τζέιμς Κάμερον...

Το βίντεο της Chloe από το κανάλι Chloe VS History είναι όντως ένα εξαιρετικό δείγμα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία περιεχομένου.

Η δημιουργός πήρε πραγματικές ιστορικές φωτογραφίες και εικονογραφήσεις του Τιτανικού από το 1912 και, με τη βοήθεια εργαλείων AI, τις μετέτρεψε σε τρισδιάστατους, φωτορεαλιστική «τεχνητή πραγματικότητα».

Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως καθηλωτικό ιστορικό "vlog", όπου η ίδια «ταξιδεύει στο χρόνο», μέσα στο ίδιο το πλοίο και μας ξεναγεί από την τρίτη έως την πρώτη θέση μέχρι τη μοιραία νύχτα της καταστροφής, της πρόσκρουσης του γιγαντιαίου πλοίου με το παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος να «ζωντανέψει» η ιστορία, συνδυάζοντας την κλασική έρευνα με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Πηγή: skai.gr

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