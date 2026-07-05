Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε τις τελευταίες ημέρες την επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο κατά του Ιράν, αλλά δεν έχει αποφασίσει αυτή τη στιγμή να κάνει αυτό το βήμα, αναφέρει η Wall Street Journal.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ ενημερώθηκε για διάφορες στρατιωτικές επιλογές για να «τελειώσει τη δουλειά» από κορυφαίους αμυντικούς αξιωματούχους, αλλά έχει δηλώσει ότι φοβάται ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές μιας τελικής διπλωματικής λύσης και της διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Αμερικανός ηγέτης έδειξε προθυμία να αφήσει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κατάρ να παραταθούν πέραν της λήξης της προθεσμίας των 60 ημερών στις 18 Αυγούστου.



Αναφέρει επίσης ότι είναι ικανοποιημένος με τη συνέχιση της διεξαγωγής περιορισμένων επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους εάν η Τεχεράνη παραβιάσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που ισχύει επί του παρόντος, όπως έχει επανειλημμένα συμβεί πρόσφατα.



Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους απεσταλμένους των ΗΠΑ που πέταξαν στην περιοχή, θολώνοντας τις προοπτικές για μια συμφωνία. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι δύο πλευρές πρέπει ακόμη να διευθετήσουν τους όρους της εκεχειρίας που υπέγραψαν πριν από δύο εβδομάδες, προτού μπορέσουν να ασχοληθούν με πιο δύσκολα θέματα, όπως πιθανούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.



Οι εξελίξεις έδειξαν ότι οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από τους βασικούς πυλώνες του αρχικού πλαισίου, το οποίο καλεί το Ιράν να άρει τον έλεγχο που έχει επιβάλει στο Στενό του Ορμούζ με αντάλλαγμα οικονομικά κίνητρα και ορίζει 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Η ναυτιλία έχει εν μέρει επανέλθει μέσω του στενού, το οποίο διαχειριζόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.



Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ναυσιπλοΐα μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της στρατηγικής σημασίας πλωτής οδού, και θα επιβάλουν διόδια στα μέσα Αυγούστου, όταν λήξει η περίοδος των 60 ημερών.

«Η κυριαρχία του Στενού του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και το Ομάν και η κυκλοφορία στο Στενό υπόκειται σε ρυθμίσεις που καθορίζονται από το Ιράν», διεμήνυσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν θα εμποδιστεί να επιβάλλει διόδια στη διεθνή πλωτή οδό. «Αυτό δεν θα τελειώσει με τους Ιρανούς να εισπράττουν διόδια στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του.



Πηγή: skai.gr

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