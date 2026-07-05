Η Γαλλία δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην εξαιρετικά μαχητική Παραγουάη, όμως βρήκε τη λύση χάρη στην ατομική ποιότητα των αστέρων της και με νίκη 1-0 εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.



Οι Νοτιοαμερικανοί επέλεξαν από το πρώτο λεπτό μια ξεκάθαρα αμυντική προσέγγιση, με πολύ κλειστές γραμμές, δυνατές μονομαχίες και ελάχιστους χώρους για τους «τρικολόρ». Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δυσκολευόταν να διασπάσει το πολυπρόσωπο αμυντικό μπλοκ της Παραγουάης.

Τη λύση έδωσε τελικά ο Ντεζιρέ Ντουέ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό και στο 67ο πήρε την κατάσταση στα χέρια του, έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι, ξεκλειδώνοντας την καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων.



Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δεν λάθεψε από τα έντεκα βήματα, χαρίζοντας το προβάδισμα και, όπως αποδείχθηκε, την πρόκριση στη Γαλλία.

Με αυτό το τέρμα, ο αρχηγός των «τρικολόρ» έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, οδηγώντας την κούρσα των σκόρερ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, ενώ ανέβασε τον συνολικό απολογισμό του στα 19 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, γράφοντας ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πλέον, οι Γάλλοι θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά το Μαρόκο (09/07, 23:00) στο Boston Stadium, σε μία επανάληψη του ημιτελικού του Μουντιάλ 2022, όταν οι «τρικολόρ» είχαν προκριθεί με σκορ 2-0.

Αναμενόμενη εικόνα

Από πολύ νωρίς, το ματς πήρε τη μορφή που περίμεναν οι περισσότεροι. Η Παραγουάη, δηλαδή, τοποθετημένη σε πολύ χαμηλό μπλοκ και με κλειστές γραμμές, έτσι ώστε να εμποδίσει το επιθετικό παιχνίδι της πιεστικής Γαλλίας. Οι ανοιχτοί χώροι ήταν ελάχιστοι για τους «τρικολόρ», οι οποίοι είχαν διαρκώς την μπάλα και έψαχναν τρόπο να «τρυπήσουν» την αντίπαλη άμυνα.

Το πρώτο διάστημα του αγώνα κύλησε κάπως έτσι, με τους Γάλλους παίκτες να έχουν πάνω από το 80% της κατοχής, χωρίς όμως κάποια τελική προσπάθεια, απέναντι στους καλοστημένους Παραγουανούς. Οι Λατίνοι, από την πλευρά τους, δεν έδειχναν την παραμικρή διάθεση να ρισκάρουν το οτιδήποτε ώστε να απειλήσουν και οι ίδιοι.

Η πρώτη τελική του αγώνα ήρθε στο 22ο λεπτό. Ο Κονέ έκανε ένα μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό και έφυγε λίγο έξω από την εστία του Χιλ. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη υποψία απειλής από τους «τρικολόρ», δευτερόλεπτα πριν το cooling break. Στην άλλη πλευρά, Αλόνσο και Γκόμες σούταραν από μακριά χωρίς τύχη.

Η πιο καλή στιγμή της Γαλλίας μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στο 31’, αν και δεν υπήρξε τελική προσπάθεια. Ο Ολίσε έκανε σέντρα ακριβείας, όμως ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με το κεφάλι, αμαρκάριστος κοντά στη μικρή περιοχή. Λίγο αργότερα, μετά από ωραίες συνεργασίες, ο Ραμπιό έκανε δυνατό σουτ από μακριά, με την μπάλα να φεύγει άουτ, ενώ η προσπάθεια του Κουντέ στο 36’ πήγε στην αγκαλιά του Χιλ.

Η ίδια ακριβώς εικόνα συνεχίστηκε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους. Η Γαλλία βρήκε ένα καλό σουτ του Ντεμπελέ που κόντραρε σε αμυντικό και έφυγε κόρνερ στο 39ο λεπτό, και τίποτα παραπάνω, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με λευκή ισοπαλία.

Μίλησε η ποιότητα στον πάγκο

Μετά το… δρόσισμα του ημιχρόνου και τη μικρή πτώση της ζέστης, η Γαλλία εμφανίστηκε λίγο πιο ορεξάτη και φρέσκια στο δεύτερο μέρος. Οι «τρικολόρ» προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν με απευθείας βολέ του Μενιάν προς τον Εμπαπέ που έχασε το κοντρόλ, ενώ στη συνέχεια της φάσης επιχείρησαν το ίδιο με γρήγορο κόρνερ προς τον Ντεμπελέ, που πλάσαρε άουτ στο 52’.

Λίγο αργότερα, στο 54ο λεπτό, ο Κονέ επιχείρησε ένα ακόμη μακρινό σουτ, όμως αυτή τη φορά ήταν πραγματικά επικίνδυνο, αναγκάζοντας τον Χιλ να διώξει με υπερένταση σε κόρνερ.

Τελικά, στο 67’, ο Ντουέ που είχε περάσει ως αλλαγή πριν λίγα λεπτά, πάτησε περιοχή με ατομική ενέργεια και ανετράπη από τον Ντιέγκο Γκόμες, με τον ρέφερι Ταντάσεφ να δείχνει την άσπρη βούλα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 της Γαλλίας στο 69ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, η Παραγουάη έπρεπε να επιτεθεί, όμως δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να γίνει επικίνδυνη, με τους «τρικολόρ» να κρατούν άνετα το προβάδισμά τους και να χάνουν και σημαντικές ευκαιρίες με τον Εμπαπέ ώστε να το επεκτείνουν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Παραγουάη (Αλφάρο): Χιλ - Βελάσκες, Γ. Γκόμες (71’ Μαουρίσιο), Αλντερέτε (58’ Κανάλε), Αλόνσο, Κάσερες – Ν. Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμιρόν (71’ Άβαλος) – Ενσίσο (61’ Καμπαγέρο).



Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν - Ντίν, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Κουντέ - Ραμπιό, Κονέ – Μπαρκολά (61’ Ντουέ), Ολίσε, Ντεμπελέ (84’ Σερκί) - Εμπαπέ.

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