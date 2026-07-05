Τέιλορ Σουίφτ-Τράβις Κέλσι: Οι διάσημοι καλεσμένοι στον γάμο και οι εμφανίσεις τους

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από ένα παγκόσμιο celebrity γεγονός. Η καλλιτέχνις και ο σταρ του NFL παντρεύτηκαν σε μια εντυπωσιακή τελετή, με περίπου 1.000 καλεσμένους και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το Madison Square Garden μεταμορφώθηκε για τη μεγάλη βραδιά, με ρομαντική διακόσμηση, floral λεπτομέρειες και black-tie διάθεση. Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι επέλεξαν δημιουργίες Christian Dior Haute Couture, σχεδιασμένες από τον Jonathan Anderson, ενώ η νύφη ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Cartier και παπούτσια Christian Louboutin.

Το Hollywood πήγε… γάμο

Στη Νέα Υόρκη κατέφθασαν από νωρίς μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που συζητήθηκαν ήταν οι Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Dakota Johnson, Hugh Grant, Ethan Hawke, οι αδελφές Haim, αλλά και αστέρες του αθλητισμού και φίλοι του ζευγαριού από τον κύκλο των Kansas City Chiefs.

AMERICA'S ROYAL WEDDING MOMENT



Finally! Taylor Swift & Travis Kelce's wedding celebration has everyone talking. Fans are calling it America's own royal wedding moment. 🇺🇸



Congratulations to the happy couple! #TaylorSwift #TravisKelce #Tayvis #TayvisWedding #Swifties… pic.twitter.com/U9VE3ct41G — Rosa News Official (@Mirha1206) July 4, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του Adam Sandler, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε ρόλο-έκπληξη στην τελετή, καθώς φέρεται να τέλεσε τον γάμο. Στο πλευρό του Τράβις Κέλσι βρέθηκε ο αδελφός του, Jason Kelce, ενώ από την πλευρά της Τέιλορ ξεχώρισε ο αδελφός της, Austin Swift.

Τι φόρεσαν οι καλεσμένοι

Η μόδα είχε, φυσικά, πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Selena Gomez εμφανίστηκε με φόρεμα του οίκου Oscar de la Renta, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες, επιλέγοντας ένα κομψό και ρομαντικό look που ταίριαζε απόλυτα με την περίσταση. Συνδύασε το φόρεμα με διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Η Gigi Hadid ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς, τιμώντας τον οίκο Wiederhoeft, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, Bradley Cooper.

Από μουσικούς όπως οι Jack Antonoff, Dua Lipa, Ed Sheeran και οι Haim, μέχρι ηθοποιούς όπως οι Jessica Chastain, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Anya Taylor-Joy και Zoë Kravitz, ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες συναντήσεις της χρονιάς.

Gigi Hadid

Jennifer Lopez

Selena Gomez

Πηγή: skai.gr

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