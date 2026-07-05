Νέες συντονισμένες επιθέσεις ευρείας κλίμακας στο Μαλί

Το Μαλί μετατράπηκε χθες Σάββατο σε θέατρο πολλών νέων συντονισμένων επιθέσεων ευρείας κλίμακας, που εξαπέλυσαν τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους αυτονομιστές Τουαρέγκ σε διάφορες τοποθεσίες στη χώρα, μερικές εβδομάδες έπειτα από προηγούμενη έφοδο που είχε αποτέλεσμα την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Κιντάλ στον βορρά και τον θάνατο του υπουργού Άμυνας.

Από τις 05:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας), άρχισαν επιθέσεις στην Γκαό, στην Ανεφί, στην Αγκελόκ (βόρεια), στη Σεβαρέ (κεντρικά) και εναντίον της φυλακής στην Κενιερομπά (ή Κενιορομπά), 70 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μπαμακό, σύμφωνα με τον στρατό, κατοίκους και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι μάχες αυτές ξέσπασαν δυο μήνες και κάτι μετά τις επιθέσεις της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ, έχει ορκιστεί πίστη στην Αλ Κάιντα) και αυτονομιστές του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (ΜΑΑ), την 25η και την 26η Απριλίου, που κατάφερε βαρύ χτύπημα στο στρατιωτικό καθεστώς στην Μπαμακό, στοιχίζοντας μεταξύ άλλων τη ζωή του υπουργού Άμυνας.

Ο στρατός διαβεβαίωσε αρχικά χθες Σάββατο ότι οι επιθέσεις «απωθήθηκαν με σθένος». Αργότερα μέσα στην ημέρα, ανέφερε πως απώθησε επίσης επιθέσεις στις πόλεις Κονά και Σομαντουγκού, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σε συνεργασία με ρώσους παραστρατιωτικούς -- σπάνια δημόσια αναγνώριση της συνεργασίας του με το λεγόμενο Africa Corps.

Ωστόσο, τοπικός αιρετός στην Ανεφί είπε στο AFP ότι «οι αντάρτες ελέγχουν την πόλη» και οι «(ρώσοι) παραστρατιωτικοί έχουν οχυρωθεί στο στρατόπεδό τους». Πρόσθεσε πως αντάρτες του ΜΑΑ πήραν «αιχμάλωτους πολλούς στρατιωτικούς».

Νωρίτερα οι αυτονομιστές ανακοίνωναν πως κατέλαβαν «πολλές θέσεις» στην Ανεφί.

Η Ανεφί και η Αγκελόκ είναι οι τελευταίες πόλεις όπου ο στρατός του Μαλί είναι παρών στην επαρχία Κιντάλ μετά τις επιθέσεις της 25ης και της 26ης Απριλίου.

Η Κιντάλ, στο βόρειο Μαλί, έπεσε στα χέρια των ανταρτών του ΜΑΑ στις επιθέσεις εκείνες, κάτι που χαρακτηρίστηκε πολύ βαρύ χτύπημα για τους στρατιωτικούς στην εξουσία.

Στην Γκαό, πύλη για τον έλεγχο του βορρά, ακούστηκαν σφοδρά πυρά και «ισχυρές εκρήξεις», είπαν κάτοικοι περιοχής κοντά σε στρατόπεδο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη Σεβαρέ, μεγάλη πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται μεγάλη στρατιωτική βάση και αεροδρόμιο, «ακούγονταν εκρήξεις» χθες το πρωί, σύμφωνα με πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας.

Χθες μετά το μεσημέρι, οι μάχες τερματίστηκαν στην Γκαό και στη Σεβαρέ, ανέφεραν πηγές στην περιοχή.

Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, η μεγάλη φυλακή της Κενιερομπά υπέστη επίθεση.

«Είμαστε κάτω από τα κρεβάτια μας, τα πυρά συνεχίζονται», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο φυλακισμένος χθες το πρωί.

Έκτοτε οι επικοινωνίες με τη φυλακή διακόπηκαν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Ο στρατός έκανε λόγο μόνο για έναν θάνατο στις τάξεις του στην Γκαό και διαβεβαίωσε ότι «εξουδετέρωσε» 20 «τρομοκράτες». Ο απολογισμός αυτός είναι μάλλον υποβαθμισμένος, οι ένοπλες δυνάμεις γενικά δεν ανακοινώνουν τις απώλειές τους.

Οι ρώσοι παραστρατιωτικοί επιβεβαίωσαν μέσω Facebook τις επιθέσεις. Μονάδες τους, «σε συντονισμό με τον στρατό του Μαλί, διεξήγαγαν επιτυχώς επιχειρήσεις μάχης για να απωθηθεί η επίθεση εναντίον ειρηνικών πόλεων», ανέφεραν.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι «ενδιάμεσες» και αναμένεται «πιο θεαματική» επίθεση που θα κλονίσει και θα απομονώσει «το καθεστώς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπακαρί Σαμπέ, διευθυντής του Ινστιτούτου Τιμπουκτού, με έδρα τη Ντακάρ, στη Σενεγάλη.

Προς το παρόν ο στόχος των τζιχαντιστών μοιάζει να είναι η εκκαθάριση του βορρά «προτού κινηθούν νοτιότερα», είπε στο AFP ερευνητής που συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Στρατηγικής Έρευνας (IRS) της Διεθνούς Ακαδημίας Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας, με έδρα την Αμπιτζάν, στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Από το 2012, η χώρα του Σαχέλ είναι αντιμέτωπη σε σοβαρή κρίση ασφαλείας, που οφείλεται στη βία οργανώσεων προσκείμενων είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), καθώς και συμμοριών. Σε αυτή προστίθεται σοβαρή οικονομική κρίση.

Έπειτα από δυο πραξικοπήματα, το 2020 και το 2021, το Μαλί κυβερνούν οι στρατιωτικοί, που κατέλαβαν την εξουσία υποσχόμενοι να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα της πελώριας χώρας που κατά μεγάλο μέρος της καλύπτεται από έρημο και είναι αντιμέτωπη με εξέγερση τζιχαντιστών και διεκδικήσεις αυτονομιστών που ανήκουν στη φυλή των Τουαρέγκ.

Η χούντα του στρατηγού Ασιμί Γκοϊτά γύρισε την πλάτη στη Γαλλία, την άλλοτε αποικιακή δύναμη, και στράφηκε στη Ρωσία, πλέον τον κυριότερο σύμμαχο της χώρας, με τον οποίο το Μπαμακό συνεργάζεται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της ανώτατης εκπαίδευσης.

Με υποστήριξη ρώσων παραστρατιωτικών του ομίλου Βάγκνερ, που μετονομάστηκε σε Africa Corps, ο στρατός κατάφερε να ανακαταλάβει την πόλη Κιντάλ το 2023, που πλέον ξανάπεσε στα χέρια των αυτονομιστών Τουαρέγκ στα τέλη Απριλίου.

Μετά τις επιθέσεις τους, που επισήμως είχαν 23 νεκρούς, πολίτες και στρατιωτικούς, οι τζιχαντιστές και οι αυτονομιστές σύμμαχοί τους συνέχισαν την πίεση στη χούντα αποκλείοντας δρόμους που οδηγούν στην Μπαμακό.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ΟΥΙΜ προχώρησε σε αποκλεισμό της πρωτεύουσας, η οποία προκάλεσε ασφυξία στην οικονομία και μεγάλες ελλείψεις καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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