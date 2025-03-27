«Για άλλη μια φορά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν ότι παραμένουν αμετανόητοι, βυθισμένοι στην τοξικότητα και στα παιχνίδια του παρασκηνίου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του σχετικά με σημερινές δηλώσεις του βουλευτή Νίκου Παππά.

«Το ΠΑΣΟΚ συγκροτεί μέτωπο μαζί με την κοινωνία διαμορφώνοντας την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και δίνοντας πολιτική μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταδικάζει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τις αδιανόητες δηλώσεις του κ.Παππά; Ή τις υιοθετεί; Θα συνεχίσει να παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ένας τοξικός υβριστής;», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρωινή τηλεοπτική εμφάνιση του στο Mega ο κ. Παππάς μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει εδώ και καιρό για την ανάγκη μιας εκλογικής συμμαχίας. Ο κ. Ανδρουλάκης την αρνείται, όπως αρνήθηκε τη συμμαχία μαζί μας όταν υπήρχε η απλή αναλογική. Είναι μια απόφαση για την οποία θα πρέπει να κριθεί», και πρόσθεσε ότι «η διατύπωσή του (σ.σ. του κ. Ανδρουλάκη) ότι αν αθροιστούμε θα μειωθούν συνολικά οι δυνάμεις, παραβιάζει την κοινή λογική και τα μαθηματικά. Και επειδή τα παραβιάζει, αισθάνομαι ότι, ενδεχομένως, κάποιος να του άσκησε βέτο».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση, υποστηρίζοντας τα εξής:

«Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζητάει με σχόλιό της τη διαγραφή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, χαρακτηρίζοντάς τον υβριστή!

Τι είπε αλήθεια ο Νίκος Παππάς;

Απάντησε στην φράση Ανδρουλάκη που είπε πως «αν τα κόμματα αθροιστούν, μειώνεται το ακροατήριό τους...», λέγοντας πως η διατύπωση αυτή «παραβιάζει την κοινή λογική και τα μαθηματικά. Και επειδή τα παραβιάζει, αισθάνομαι ότι, ενδεχομένως, κάποιος να του άσκησε βέτο».

Αλήθεια είπε ο Νίκος Παππάς. Ας μας πει ο κ. Ανδρουλάκης ποιος τον τραβάει κάθε μέρα από το δεξί πέτο και ας μην ψάχνει δικαιολογίες για την εσωστρέφεια που προκαλείται στο κόμμα του από τις καθημερινές αμφισημίες».

