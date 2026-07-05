Ξεκίνησε η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με την πρώτη αγωνιστική ημέρα να διαμορφώνει και ένα από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών.
Συγκεκριμένα, το Μαρόκο «καθάρισε» με 3-0 τον Καναδά και έφυγε για τους «8» του Μουντιάλ, ενώ το ίδιο έκανε και η Γαλλία, με την επικράτηση 1-0 επί της Παραγουάης.
Οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες την ερχόμενη Πέμπτη (09/07 23:00) στη Βοστώνη, σε μία επανάληψη του αντίστοιχου ημιτελικού στο Κατάρ το 2022, με τη Γαλλία να επικρατεί τότε 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ.
Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:
Φάση των «32»
1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1
2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-13. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2
6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0
7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0
8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1
9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2
10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0
11. Ισπανία - Αυστρία 3-0
12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1
13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0
14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)
15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)
16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0
Φάση των «16»
(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3
(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1
(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία
(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία
(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία
(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ
(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος
(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία
Προημιτελικά
(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο
(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)
(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)
(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)
Ημιτελικοί
14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)
15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)
Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)
Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.