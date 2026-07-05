Ξεκίνησε η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με την πρώτη αγωνιστική ημέρα να διαμορφώνει και ένα από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών.



Συγκεκριμένα, το Μαρόκο «καθάρισε» με 3-0 τον Καναδά και έφυγε για τους «8» του Μουντιάλ, ενώ το ίδιο έκανε και η Γαλλία, με την επικράτηση 1-0 επί της Παραγουάης.

Οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες την ερχόμενη Πέμπτη (09/07 23:00) στη Βοστώνη, σε μία επανάληψη του αντίστοιχου ημιτελικού στο Κατάρ το 2022, με τη Γαλλία να επικρατεί τότε 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ.



Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:



Φάση των «32»

1. Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-13. Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2

6. Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0

7. Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0

8. Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1

9. Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2

10. Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

11. Ισπανία - Αυστρία 3-0

12. Πορτογαλία - Κροατία 2-1

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.)

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση)

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0



Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία

(4) 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία



Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)



Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)



Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)



Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

Πηγή: skai.gr

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