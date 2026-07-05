Δραματικές ώρες λόγω των πύρινων μετώπων επικράτησαν τη νύχτα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι καπνοί είναι αποπνικτικοί και προς την πλευρά της πόλης, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Με το πρώτο φως του ήλιου ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν αυτή την ώρα 154 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Τέσσερις πυροσβέστες είναι ελαφρά τραυματίες από τη μάχη με τις φλόγες, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ο ένας με ορθοπεδικά, μια κατοικία έχει καεί, ενώ όπως φαίνεται έχουν καεί και επιχειρήσεις. Έγιναν εκκενώσεις οικισμών με τέσσερα μηνύματα του 112. Στην περιοχή αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες.



Από τις 8 το πρωί έως τις 10 θα υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» οπότε θα κοπάσουν οι άνεμοι αλλά κατόπιν θα φουντώσουν και πάλι. Αυτή τη στιγμή, από τα τέσσερα μέτωπα που ξεκίνησαν έχουν περιοριστεί σε δύο. Το ένα είναι σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου είναι και το μικρότερο μέτωπο.

Οι φλόγες έχουν εισβάλει στη βιομηχανική ζώνη όπου λειτουργούν πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις κι εργοστάσια, τα οποία ενδέχεται να έχουν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα υλικά.

«Η κατάσταση είναι λίγο ελεγχόμενη, απ' όσο αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έχει περιοριστεί σε ένα σημείο συγκεκριμένο, εκεί όπου βρίσκονται τα εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Ο καπνός είναι αποπνικτικός, είναι με κατεύθυνση προς τον νότο, προς την πλευρά της πόλης, δηλαδή, και όχι προς το Ωραιόκαστρο, προς τα πάνω. Το πρώτο φως του ήλιου νομίζω ότι θα σηκώσει και τα αεροπλάνα της πυροσβεστικής έτσι ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν πλήρως την κατάσταση. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου.

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Ως βασικός ύποπτος προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 76 ετών σε κατάσταση μέθης. Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, από την οποία πιθανόν προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, «η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό». Λόγω των καπνών καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Ασφαλώς κινδύνευσε κόσμος» τόνισε ο κ. Ασλανίδης. Οι καπνοί είχαν καλύψει τη μισή δυτική Θεσσαλονίκη και περισσότερο. Σκεφτείτε σε εκείνο το σημείο, η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να πάθει κάτι κακό μόνο και μόνο από το πυκνό καπνό και από το μονοξείδιο του άνθρακα, ειδικά αν έχει επιβαρυμένη υγεία. Κάποιος υπερήλικας. Ήταν η δυσκολία όλη στο να μπορέσουμε να πείσουμε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους» υπογράμμισε.



Όπως σημείωσε ο κ. Ασλανίδης, «πολλοί από τους κατοίκους της Φιλοθέης έχουν απομακρυνθεί, βρίσκονται ίσως σε γειτονικά σπίτια. Εμείς έχουμε ενεργοποιήσει και έχουμε κρατήσει ανοιχτό όλη τη νύχτα και όλη τη μέρα θα είναι ανοιχτό το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Είναι κοντά στα κοιμητήρια της Ευκαρπίας, ένας χώρος μεγάλος, που θα υποδέχεται ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Μέχρι να κατασβεστούν οι φλόγες και όλες οι εστίες, καλό θα είναι οι κάτοικοι της Φιλοθέης να μην επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Τις επόμενες ώρες, με την, όπως τώρα δείχνουν, ας πούμε, την ύφεση η οποία θα γίνει, θα μπορέσουν να επιστρέψουν και να δουν τις κατοικίες τους. Εμείς, με την αυτοψία που κάναμε στην περίπου μέχρι τις 5 παρά, είδαμε ότι δεν είχαμε καμένες κατοικίες στην περιοχή αυτή ευρύτερα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου σε πραγματικό χρόνο.Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός έκανε λόγο για πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στο νότιο κομμάτι του αστικού ιστού της Ωραιοκάστρου και στους οικισμούς της Φιλοθέης και της Ανθούπολης.



«Και γι' αυτό το λόγο, όπως είδατε, αυτό το αγροτοδασικό κομμάτι πυρκαγιάς μετετράπη και σε αστικό και σε αστική πυρκαγιά, δηλαδή είχαμε τη μίξη του δασικού με τον αστικό ιστό, και γι' αυτό το λόγο είχαμε 4 μηνύματα του 112 απομακρύνσεων του κόσμου, συγκεκριμένα στις 20:52 χθες το βράδυ είχαμε την απομάκρυνση, εντολή απομάκρυνσης από Ανθούπολη προς Τιτάν, στις 01:19 είχαμε την απομάκρυνση από την Ανθούπολη προς το γύριο της Λητής, στις 01:44 είχαμε από τον οικισμό της Φιλοθέης προς το κλειστό γήπεδο της Ευκαρπίας, και στις 02:44 είχαμε την προειδοποίηση ότι καπνοί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου θα καλύψουν και να προσέχουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.



«Η πυρκαγιά θα σβήσει. Η πυρκαγιά θα οριοθετηθεί σύντομα» διαβεβαίωσε ο κ. Αρτοποιός.



«Ο δικός μας σκοπός, ο αντικειμενικός μας σκοπός, ήταν να κρατήσουμε σε μια περίμετρο όπως και κρατήθηκε η πυρκαγιά, η οποία κατέβαινε με πολύ μεγάλη ορμή, διότι είχαμε αμείωτης έντασης βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι κατείχαν την πυρκαγιά προς την Παφέ, προς την Εγνατία, ο στόχος μας ο αντικειμενικός λοιπόν ήταν να μείνει ψηλά η πυρκαγιά και να κρατηθεί μέσα στο στενό αυτό πλαίσιο των περιοχών που κινήθηκε, χωρίς να επεκταθεί. Δυστυχώς είχαμε την επέκταση πυρκαγιάς σε κάποιους βιοτεχνικούς χώρους, ωστόσο η πυρκαγιά έχει μείνει εκεί και θα σβήσει προϊόντος του χρόνου. Πιστεύω στο επόμενο δίωρο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

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