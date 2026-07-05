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Ξέσπασε φωτιά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν λόγω των πυροτεχνημάτων - Δείτε videos

Βίντεο κατέγραψαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από πολλαπλές τμήματα της γέφυρας καθώς τα πυροτεχνήματα συνέχιζαν να εκρήγνυνται πάνω από τη γέφυρα

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Πυροτεχνήματα

Συναγερμός σήμανε στην εμβληματική Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, όταν ξέσπασε φωτιά για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής παράστασης πυροτεχνημάτων της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου. 

Βίντεο κατέγραψαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από πολλαπλές τμήματα της γέφυρας καθώς τα πυροτεχνήματα συνέχιζαν να εκρήγνυνται πάνω από τη γέφυρα. Οι φωτιές σβήστηκαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό, και εξακολουθεί να μην είναι σαφές αν η γέφυρα υπέστη κάποια ζημιά.

H Γέφυρα του Μπρούκλιν δεν είναι μόνο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Νέας Υόρκης, αλλά και μια ζωτική οδική αρτηρία.

Το γεγονός ότι οι εστίες σβήστηκαν τόσο γρήγορα —μέσα σε περίπου ένα λεπτό— είναι εξαιρετικά θετικό και δείχνει ότι τα συστήματα πυρόσβεσης και οι ομάδες ασφαλείας που βρίσκονταν σε ετοιμότητα για το σόου λειτούργησαν ακαριαία.

Λόγω της άμεσης κατάσβεσης, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σε μια βραδιά όπου χιλιάδες πολίτες ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο για τον εορτασμό της εθνικής επετείου των ΗΠΑ. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ Φωτιά Πυρκαγιά πυροτεχνήματα Νέα Υόρκη
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