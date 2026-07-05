Συναγερμός σήμανε στην εμβληματική Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, όταν ξέσπασε φωτιά για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής παράστασης πυροτεχνημάτων της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου.

BREAKING: The Brooklyn Bridge briefly caught fire during New York City's Independence Day fireworks show.



Video captured flames and thick smoke rising from multiple sections of the bridge as fireworks continued exploding overhead.



The fires were extinguished within about a… pic.twitter.com/9c6khKQaUP July 5, 2026

Βίντεο κατέγραψαν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από πολλαπλές τμήματα της γέφυρας καθώς τα πυροτεχνήματα συνέχιζαν να εκρήγνυνται πάνω από τη γέφυρα. Οι φωτιές σβήστηκαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό, και εξακολουθεί να μην είναι σαφές αν η γέφυρα υπέστη κάποια ζημιά.

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

H Γέφυρα του Μπρούκλιν δεν είναι μόνο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Νέας Υόρκης, αλλά και μια ζωτική οδική αρτηρία.

Το γεγονός ότι οι εστίες σβήστηκαν τόσο γρήγορα —μέσα σε περίπου ένα λεπτό— είναι εξαιρετικά θετικό και δείχνει ότι τα συστήματα πυρόσβεσης και οι ομάδες ασφαλείας που βρίσκονταν σε ετοιμότητα για το σόου λειτούργησαν ακαριαία.

Λόγω της άμεσης κατάσβεσης, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σε μια βραδιά όπου χιλιάδες πολίτες ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο για τον εορτασμό της εθνικής επετείου των ΗΠΑ.

THE BROOKLYN BRIG IS ON FIRE🔥 pic.twitter.com/MGrI9rcufO — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) July 5, 2026

A fire broke out on the Brooklyn Bridge during the Fourth of July fireworks display. A plume of smoke could be seen as fireworks were going off in the night sky. pic.twitter.com/owspYAPVtk — CBS News (@CBSNews) July 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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