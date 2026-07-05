Αχαΐα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από 4 νεαρούς - Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στη Δυτική Αχαΐα την Παρασκευή, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του.

Σύμφωνα με το tempo24, ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου τέσσερις νεαροί φέρονται να επιτέθηκαν στον ανήλικο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής διερευνά τα αίτια της επίθεσης.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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