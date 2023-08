Η νέα τακτική των «ήπιων προκλήσεων» του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο Πολιτική 07:17, 22.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η πολιτική χρονιά που ξεκινά θα είναι κρίσιμη για τα ελληνοτουρκικά