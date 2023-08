Μισέλ: Χαίρομαι που συμμετείχα στο άτυπο δείπνο για τους ηγέτες των Βαλκανίων στην Αθήνα

«Χαίρομαι που συμμετείχα με τους Προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι ,Σαντού και τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων σε άτυπη συνάντηση για τη διεύρυνση της ΕΕ μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα απόψε» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην τουίτερ) ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Αναμένουμε τις συζητήσεις με τους εταίρους μας καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα δυναμική στη διαδικασία της διεύρυνσης» συμπλήρωσε ο κ. Μισέλ.

#WesternBalkans, #Ukraine & #Moldova have a common European heritage, history & future.

#Enlargement remains a top priority for EU -a strong tool to foster peace, security and prosperity on our continent.



We need to find the way forward to make this vision of Europe a reality pic.twitter.com/Hwgy4WqmuJ