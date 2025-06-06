Η «γυριστή» του Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το χειρότερο σενάριο για την Κουμουνδούρου έγινε πραγματικότητα. Όλα δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει δική του πρόταση στη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέσυρε τις έξι υπογραφές δείχνοντας πως η πολεμική με το πρώην κόμμα του δεν έχει τελειώσει. Τι και αν την Τετάρτη αιτιολογούσαν από το Κίνημα Δημοκρατίας του λόγους που θα ψηφίσουν το «λειψό» αίτημα της Κουμουνδούρου, καθώς συμπεριλαμβάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λίγες ώρες μετά ο Στέφανος Κασσελάκης άλλαξε «ρότα» και υποστήριξε πως δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετική πρόταση με αυτή των συγγενών. Το συνέδριο του «μπουζουκτσίδικου», όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος και οι συνεργάτες του, μετά από το οποίο αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει μείνει βαθιά χαραγμένο μέσα του.

Υπήρχε σύγκρουση μεταξύ των δυο προτάσεων; Δύσκολο να το πει κανείς από τη στιγμή που κάθε βουλευτής - εκτός των όσων ελέγχονται που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου - θα μπορεί να στηρίξει παραπάνω από ένα αίτημα. Οι κάλπες θα αφορούν πρόσωπα.

Από την Κουμουνδούρου στελέχη κάνουν λόγο για μικροκομματικά παιχνίδια, για «ήξεις αφήξεις και επικοινωνιακή εκμετάλλευση», όμως τίποτα πια δεν αλλάζει.

Τριάντα δύο βουλευτές από την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας και τους έξι του Κινήματος Δημοκρατίας συγκροτούν με φόντο τα Τέμπη μια ιδιότυπη συμμαχία με ετερόκλητα χαρακτηριστικά στηρίζοντας το αίτημα των συγγενών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα: το τοπίο στη Βουλή, στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά παίρνει «φωτιά».

Δεν είναι τυχαίο πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έμπειρη στα κοινοβουλευτικά, δεν έσπευσε να υπογράψει το αίτημα της Κουμουνδούρου δίνοντας το «φιλί της ζωής» στον Σωκράτη Φάμελλο. Γνώριζε πως ακολουθεί το κείμενο της Μαρίας Καρυστιανού που περιλαμβάνει συνολικά 11 πολιτικούς συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού. Παρά το γεγονός πως αναμενόταν να κάνει δηλώσεις για το θέμα από την Τρίτη προτίμησε να περιμένει.

Και μαζί με τον Στέφανο Κασσελάκη έβαλαν «μπουρλότο» στον ΣΥΡΙΖΑ σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη στιγμή, καθώς δημοσκοπικά βρίσκεται σε «τροχιά ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ».

Το πιο δύσκολο για τον Σωκράτη Φάμελλο είναι πως σε έξι ημέρες ξεκινάει το συνέδριο όπου ήθελε να σηματοδοτήσει ένα restart. Τα στελέχη της «φρουράς Τσίπρα» τα οποία είχαν εισηγηθεί στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να μη συμπλεύσουν με τον Στέφανο Κασσελάκη στην προανακριτική για τα Τέμπη εμφανίζονται δικαιωμένα. Δέχτηκαν να βάλουν την υπογραφή τους μαζί με τους «Κασσελίστας» μετά από δυο πολύωρες συζητήσεις που έγιναν την περασμένη Παρασκευή, αναλύοντας, όμως τους φόβους τους. Η έντονη επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ να έχει τη δική του πρόταση βάζοντας στο «κάδρο» τον πρωθυπουργό, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, «έσβησε» το πρόσφατο παρελθόν το οποίο αποδείχτηκε τελικά ότι εξακολουθεί να κυνηγάει το κόμμα.

