Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε φιλοξενούμενος ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύμπραξη με την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας που οδήγησε στην υπογραφή της πρότασης της Μαρίας Καρυστιανού για προανακριτική επιτροπή, με την οποία ζητούν να παραπεμφθεί για εσχάτη προδοσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Τέμπη.

«Η εσχάτη προδοσία δεν είναι μόνο για την κατάλυση ή τη μεταβολή/αλλοίωση του πολιτεύματος. Είναι επίσης για τη μεταβολή/αλλοίωση θεμελιωδών αρχών ή θεσμών του πολιτεύματος», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας τι σημαίνει το άρθρο 143 του Ποινικού Κώδικα περί Εσχάτης Προδοσίας. «Βάσει της ερμηνείας των αρχών αυτών, που είναι στην παράγραφο 3Ε, ξεκάθαρα λέει η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, η αρχή της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

«Πρόκειται για ένα κατηγορητήριο πάρα πολύ πλήρες, βασισμένο στη δικογραφία που οι οικογένειες ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τους πολιτικούς. Το γεγονός ότι υπάρχει το άρθρο για τη διάκριση των εξουσιών ως μέρος της εσχάτης προδοσίας, δείχνει πόσο σημαντικό θεωρεί το Σύνταγμα και ο Ποινικός Κώδικας τη διάκριση των εξουσιών».

«Καλή τύχη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία τους θητεία στη Βουλή»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της κυβέρνησης και του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «κατήφορο της Αντιπολίτευσης», ο κ. Κασσελάκης σημείωσε:

«Κατήφορος ήταν όταν η εκτελεστική εξουσία παρενέβη για να γίνει το μπάζωμα ξεμπάζωμα. Να σας θυμίσω ότι είχε υπάρξει επιστολή από τον Φεβρουάριο του 2025 προς τη Βουλή από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, όπου αναφέρεται επί λέξει ότι για τα χώματα στο σημείο των τρένων δεν προηγήθηκε παραγγελία ούτε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ούτε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Ποιος διέταξε λοιπόν το μπάζωμα; Όταν η εκτελεστική εξουσία παρεμβαίνει στις δικαστικές ή στις διωκτικές αρχές, αυτό είναι σφετερισμός εξουσίας».

«Η ερώτηση, η σωστή ερώτηση θα έπρεπε να είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνυπογράφει το κατηγορητήριο των οικογενειών. Εδώ δεν υπάρχει καμία σύμπραξη με την Ακροδεξιά, μας χωρίζει άβυσσος. Εδώ υπάρχει ένα κατηγορητήριο από τις οικογένειες που ζητούν να μπει ο πρωθυπουργός στο κάδρο μαζί με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους για κατηγορίες, οι οποίες μάλιστα είναι ταυτόσημες με αυτές που είχε συντάξει το Κίνημα Δημοκρατίας πριν από 2,5 μήνες. Συνεπώς, οι άλλοι συμπράττουν με το Κίνημα Δημοκρατίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν αποσύρουν τις δικές τους προτάσεις και να έρθουν να στηρίξουν την πρόταση των οικογενειών; Ξέρετε πολύ καλά ότι το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Γεροβασίλη, ήταν εναντίον της παραπομπής του κ. Μητσοτάκη. Η πίεσή μας οδήγησε στο να το συμπεριλάβουν. Αυτά όλα έχουν οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην απραξία, καλή τους τύχη στην τελευταία τους θητεία στη Βουλή».

«Καλύτερα να κρίνεται παρά να κρύβεται ο Τσίπρας»

Τέλος, ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εξέφρασε την υπερηφάνεια του για όλα όσα έχουν πετύχει σε «τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», όπως είπε.

«Το να πρέπει να σχολιάσω μια φωτογραφία της στιγμής όταν διακυβεύονται τόσο σοβαρά πράγματα, όταν η μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά έχει γκριζάρει αυτήν τη στιγμή χάρη στις υποκλίσεις του κυρίου Γεραπετρίτη και στην παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, νομίζω ευτελίζει το έργο που πρέπει να γίνει από τα κόμματα στη χώρα. Ο κ. Γεραπετρίτης τι ακριβώς έκανε στο Κάιρο, τουρισμό;» υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης και συμπλήρωσε:

«Η αλλαγή στη χώρα μας δεν πρόκειται να γίνει με υλικά του παρελθόντος, είτε αυτά λέγονται Τσίπρας, είτε αυτά λέγονται Σαμαράς. Αν ο κόσμος θέλει αλλαγή, δεν θα τη δει μέσω των ίδιων ανθρώπων. Αν όντως ο Αλέξης επιθυμεί να επιστρέψει σε κεντρικό ρόλο στην πολιτική, τον παροτρύνω να το κάνει, γιατί είναι σημαντικό να κρίνεσαι και όχι να κρύβεσαι».

