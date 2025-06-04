Καρυστιανού: Πρόταση για προανακριτική και από τον «Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών»

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για προανακριτική που περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή και τον προκάτοχό του Χρήστο Σπίρτζη και τέσσερις υφυπουργούς της κυβέρνησης ΝΔ (Κεφαλογιάννη, Τσακίρη, Καραγιάννη, Παπαδόπουλο).

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση

Συγκεκριμένα, η κυρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στο Χ, επισημαίνει:

«Ο Σύλλογος Θυμάτων Των Τεμπών μαζί με τη νομική του ομάδα, τηρώντας τη δέσμευσή του αναρτά δημόσια την απευθυνόμενη σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές Πρόταση για τη Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής (κατ’ άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, άρθρο 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών), για τα διερευνητέα αδικήματα που αφορούν το τραγικό έγκλημα των Τεμπών και επισύρουν ερευνητέες ποινικές ευθύνες νυν και πρώην μελών της Κυβέρνησης.

Ενόψει αυτού καλούμε τους Βουλευτές, ανεξαρτήτως κόμματος και πολιτικής τοποθέτησης, να στηρίξουν την παραπάνω Πρόταση μας υπερψηφίζοντας την, ως οφείλουν, ώστε να επιτευχθεί η προάσπιση του Κράτους Δίκαιου και της Δημοκρατίας, η αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και η Κοινωνική Ειρήνη, οι οποίες έχουν διασαλευτεί μέσω του πλήθους των ποινικά ερευνητέων πράξεων και παραλείψεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών και στη μετέπειτα συγκάλυψή του.

Μαρία Καρυστιανού

Πρόεδρος Συλλόγου

Τέμπη 28/2/2023»

Ο Σύλλογος Θυμάτων Των Τεμπών μαζί με τη νομική του ομάδα, τηρώντας τη δέσμευσή του αναρτά δημόσια την απευθυνόμενη σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές Πρόταση για τη Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής (κατ’ άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, άρθρο 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και άρθρο 5… — Maria Karystianou (@mkaristianou) June 4, 2025

