Το ταξίδι Ανδρουλάκη στην Αίγυπτο και η πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Μονή Σινά

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων περιλαμβάνει η δεύτερη μέρα του ταξιδιού του αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο σε μια κρίσιμη περίοδο για τις διπλωματικές σχέσεις των δύο κρατών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε χθες στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά κ.κ. Δαμιανό, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, και τον Αρχιμανδρίτη Πορφύριο, ενημερώθηκε αρμοδίως για τις εξελίξεις στην Αγία Αικατερίνη του Σινά, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα στη Μονή που αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Ορθοδοξίας μας, ενώ ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Σινά ότι με πρωτοβουλία της Σοσιαλιστικής Ομάδας κατατέθηκε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης.

«Είναι σημαντικό να διεθνοποιηθεί το ζήτημα ώστε να ασκηθεί πίεση και να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Θα πιέσουμε όλοι μαζί να βρεθεί μια λύση. Έχουμε ιστορικά σχέσεις φιλίας με τον αιγυπτιακό λαό και πρέπει όλοι να κάνουμε το χρέος μας για να υπάρχει σεβασμός από την αιγυπτιακή αρχή για αυτό το μοναστήρι, το οποίο επί 15 αιώνες σεβάστηκαν όσοι άσκησαν εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Θα είμαστε δίπλα σας» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ για τη διεθνοποίηση του ζητήματος ο Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτης κατέθεσε αίτημα για κατεπείγουσα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ιερά Μονή Σινά, ώστε να συζητηθεί η απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου Χριστιανικού Μοναστηριού.

Ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα διεξαχθεί την εβδομάδα 16 με 19 Ιουνίου στο Στρασβούργο, ώστε να παρουσιάσει τη θέση της σε σχέση με την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου και τι προτίθεται να κάνει για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Αίγυπτο.

Όπως σημειώνεται στο αίτημα που κατέθεσε «η Αιγυπτιακή απόφαση αφαιρεί από τους μοναχούς την ιδιοκτησία, δίνοντάς τους μόνο το δικαίωμα χρήσης της Μονής και των περιβαλλόντων χώρων». Υπενθυμίζει επίσης ότι «με εξαίρεση τον Ηγούμενο Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, κανένας άλλος δεν έχει Αιγυπτιακή υπηκοότητα, αντιθέτως βρίσκονται στην Αίγυπτο με μονοετή βίζα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του μοναστηριού». Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της Γραπτής Ερώτησης που κατέθεσε ο Γ. Μανιάτης στις 2 Ιουνίου για το ίδιο θέμα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν το θέμα και ασκούν σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς, με τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρη Μάντζο να σχολιάζει μετά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο ότι δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντήθηκαν απαριθμώντας μια σειρά από αυτά:

- Τι ακριβώς διαπραγματεύτηκε ο υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του;

- Θα υπάρξει τελική συμφωνία, πότε θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει;

- Γιατί από τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής -πέραν της αόριστης αναφοράς σε «δικαιώματα»;

- Ποιους λόγους επικαλείται η Αίγυπτος για το γεγονός ότι δεν είχε υπογράψει τον διακανονισμό πριν τη δικαστική απόφαση και πώς διαμορφώνεται πλέον η θέση της μετά την έκδοση αυτής;

- Πού πήγαν εν τέλει οι πηχυαίοι τίτλοι των προηγούμενων μηνών για το πώς η «Κυβέρνηση Μητσοτάκη έσωσε τη Μονή Σινά»;

Προανακριτική

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν σταθερά στο αίτημα που έχουν καταθέσει εδώ και δύο εβδομάδες για σύσταση Προανακριτικής επιτροπής που θα εξετάσει κακουργηματικές πράξεις για τον Κώστα Καραμανλή, τον Χρήστο Σπίρτζη και έξι υφυπουργούς των επίμαχων περιόδων βάσει του 291 που χρησιμοποιεί ο κ. Μπακαϊμης για τους γενικούς διευθυντές του υπουργείου.

Από την πράσινη παράταξη διαμηνύουν ότι η πρόταση τους είναι τεκμηριωμένη και νομικά στέρεη ενώ μένουν μακριά από τις συζητήσεις των τελευταίων ωρών και τα μπρος πίσω της πρότασης Προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, δεν έμεινε ασχολίαστο στα πασοκικά πηγαδάκια το γεγονός ότι ήρθε στα mail τους κάλεσμα από το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του Στέφανου Κασσελάκη να στηρίξουν την πρόταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Η αποστολή μάλιστα έγινε ενώ οι 6 βουλευτές του Κινήματος είχαν βάλει τις αρχικές υπογραφές τους για την πρόταση της Κουμουνδούρου. Το εισερχόμενο μήνυμα όπως φαίνεται θα μείνει στο «διαβάστηκε» από τους πράσινους παραλήπτες.

Πηγή: skai.gr

