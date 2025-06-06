Σωκράτης Φάμελλος: «Στίγμα για την ανθρωπότητα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία»

Τη Ραμάλα επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστίνης, Hussein al-Sheikh, με την Παλαιστίνια υπουργό Επικρατείας αρμόδια για Εξωτερικές Υποθέσεις και Θέματα Διασποράς, δρ Varsen Aghabekian Shahin και με τον Πρόεδρο του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου, Rawhi Fattouh.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως είναι «τιμή και προνόμιο» για εκείνον το γεγονός ότι βρέθηκε στην Παλαιστίνη και εξέφρασε την υποστήριξη τόσο του κόμματος, όσο και ολόκληρου του ελληνικού λαού στην Παλαιστίνη. Επεσήμανε πως τα όσα τραγικά συμβαίνουν αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ και στίγμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ τόνισε πως επιβάλλεται να σταματήσει η γενοκτονία άμεσα.

Εκτός από την άμεση κατάπαυση του πυρός, ο Σωκράτης Φάμελλος «τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης όλων των ομήρων, αλλά και υπέρ της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον χειμαζόμενο λαό της Γάζας, ενημερώνοντας άπαντες για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή βοήθειας η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε την ανάγκη «να δημιουργηθεί φόρουμ διαλόγου μεταξύ των κρατών της ΕΕ, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσκάλεσε τους Παλαιστινίους αξιωματούχους να μιλήσουν στο Συνέδριο του κόμματος, ενώ μετέφερε και το αίτημα να παρευρεθεί ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούτ Αμπάς και στην ελληνική Βουλή και στο ευρωκοινοβούλιο, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή μέσω του αντιπροέδρου της Παλαιστίνης, Hussein al-Sheikh.

Από τη μεριά του ο αντιπρόεδρος της Παλαιστίνης Hussein al-Sheikh σημείωσε: «Συμφωνήσαμε ότι η προτεραιότητα είναι να υπάρξουν κοινές προσπάθειες για να σταματήσει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και να δοθεί μια ευκαιρία σε μια πολιτική διαδικασία, που θα οδηγήσει στη λύση δύο κρατών και στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην ειρήνη στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του προς τον Παλαιστινιακό λαό και για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή».

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το Μαυσωλείο του Γιασέρ Αραφάτ στη Μουκάτα.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η γραμματέας του κόμματος, Ράνια Σβίγκου, η τομεάρχης Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου του προέδρου, Χρήστος Κυμπιζής και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρης Αγγελουσόπουλος.

