Την απόσυρση των υπογραφών τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών ζήτησαν οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη.

Την πρόθεσή τους γνωστοποίησε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο εκπρόσωπός τους, Μιχάλης Χουρδάκης.

Στο μεταξύ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Διάσκεψη των Προέδρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Παρασκευή στην Ολομέλεια θα ανακοινωθεί από το προεδρείο ότι η απόσυρση των υπογράφων των ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας γίνεται αποδεκτή. Άρα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συζητηθεί στην ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με το Προεδρείο ο Κανονισμός της Βουλής περιγράφει ρητά σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται ανάκληση υπογραφών, όπως για παράδειγμα στην παραίτηση βουλευτή. Στην περίπτωση της πρότασης για προανακριτική επιτροπή δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Στη συνεδρίαση της Διάσκεψης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαβεβαίωσε ότι σήμερα ή αύριο θα κατατεθεί η πρόταση με το κατηγορητήριο των συγγενών.

Η επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψη των Προέδρων προγραμματίστηκε για την επόμενη Τρίτη.

«Καλούμε τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους»

Με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, εξήγησε τη θέση του κόμματός του, λέγοντας ότι «οι συγγενείς ξέρουν περισσότερα από εμάς για το τι περιέχει η δικογραφία. Χάρη σε εκείνους δεν συγκαλύφτηκαν τα πολλαπλά εγκλήματα των Τεμπών.

Γι’ αυτό και εμείς, το Κίνημα Δημοκρατίας, υπογράψαμε από την πρώτη στιγμή το κατηγορητήριο των συγγενών».

Ακόμα, ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν πρόκειται να συμβάλουμε στην αντιπαράθεση της αντιπολίτευσης με τους συγγενείς».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χθες δημοσιοποιήθηκε το κατηγορητήριο των συγγενών. Και τα κόμματα οφείλουν να τους ακούσουν. Οι συγγενείς ξέρουν περισσότερα από εμάς για το τι περιέχει η δικογραφία. Χάρη σε εκείνους δεν συγκαλύφτηκαν τα πολλαπλά εγκλήματα των Τεμπών.

Γι’ αυτό και εμείς, το Κίνημα Δημοκρατίας, υπογράψαμε από την πρώτη στιγμή το κατηγορητήριο των συγγενών.

Καλούμε τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους.

Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετική πρόταση απέναντι στους συγγενείς, πέρα από την πρόταση-ξέπλυμα της ΝΔ για τις ευθύνες του Καραμανλή.

Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλουμε στην αντιπαράθεση της αντιπολίτευσης με τους συγγενείς.

Εάν θέλουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να διαφωνήσουν με τους συγγενείς, ας το πουν δημόσια.

Δύο κατηγορητήρια πρέπει μόνο να συζητηθούν στη Βουλή.

Αυτό της συγκάλυψης και αυτό της Δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

