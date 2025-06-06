Προανακριτική: Με 3 προτάσεις η συζήτηση στην Ολομέλεια - Η «συμμαχία των 15 ωρών» ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Δημοκρατίας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με τρεις προτάσεις, 14 συνολικά κάλπες για αντίστοιχο αριθμό πολιτικών προσώπων και με κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα μέχρι και εκείνη της εσχάτης προδοσίας ανοίγει η αυλαία στη Βουλή για τη συζήτηση σύστασης προανακριτικής επιτροπής, μετά και τη χθεσινή κατάθεση της πρότασης των συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος από 32 βουλευτές.

Είχε προηγηθεί το «ναυάγιο» της Κουμουνδούρου, που τελικά – και παρά τις διαβουλεύσεις εβδομάδων – απέτυχε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 30 υπογραφών, προκειμένου να καταθέσει δική της πρόταση, μετά την απόσυρση των 6 βουλευτών του Κινήματος Δημοκρατίας από το κοινό κείμενο με τους πρώην συντρόφους τους. Η εύθραυστη συμμαχία μεταξύ των δύο, έληξε άδοξα νωρίς χθες το μεσημέρι, όταν περίπου 15 ώρες μετά την κατάθεση της πρότασης, το Κίνημα Δημοκρατίας πήρε πίσω τις υπογραφές του, υποστηρίζοντας πως «δεν επιθυμεί να υπάρχει αντιπαρατεθική πρόταση σε αυτή των συγγενών», καθώς «το σκεπτικό είναι να υπάρχει ενιαία πρόταση της αντιπολίτευσης απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης».

Για μικροκομματικά παιχνίδια απέναντι στο έγκλημα των Τεμπών κατηγόρησε η Κουμουνδούρου τους βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως «τα ήξεις αφήξεις και η επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος αυτού» δεν αντιστοιχούν στην υποχρέωσή τους απέναντι στην κοινωνία και στην αλήθεια. Παρ’ ότι από το Κίνημα Δημοκρατίας ξεκαθαρίζουν πως η κινητήρια αιτία αλλαγής της στάσης τους, δεν ήταν άλλη πέρα από την υιοθέτηση του αιτήματος των συγγενών, το πλήγμα στην Κουμουνδούρου ήταν καίριο.

Οι πολύωρες κομματικές συνεδριάσεις αλλά και οι διαπραγματεύσεις με πρώην συντρόφους (από τη Νέα Αριστερά μέχρι το Κίνημα Δημοκρατίας) κατέληξαν στο κενό, αποκαλύπτοντας για μία ακόμα φορά την αδυναμία συνεννόησης του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ με τα υπόλοιπα κομμάτια του.

Οι «Αταίριαστοι» της πρότασης Καρυστιανού

Την ίδια ώρα, μία συμμαχία – κοινοβουλευτικά ετερόκλητη – έκανε την εμφάνισή της με 32 βουλευτές από την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας να υπογράφουν και τελικά να καταθέτουν την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής, που προτείνει ο «Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών».

Στο κατηγορητήριο αναφέρονται συνολικώς εννέα αδικήματα, με βαρύτερα την εσχάτη προδοσία, την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, τη σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, την κακουργηματική έκθεση και την κακουργηματική απιστία. Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι παρ’ ότι ισχυρίζονται ότι υπέγραψαν την πρόταση και οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, Αρετή Παπαϊωάννου και Γιάννης Σαρακιώτης, τα ονόματά τους δεν συγκαταλέχθηκαν στους «προτείνοντες». Εκτός υπογραφών βρέθηκαν και οι 4 ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό τους.

Τα πρόσωπα που μπαίνουν στην «κάλπη» της προανακριτικής

Οι τρεις προτάσεις αφορούν συνολικά τα 14 ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα: Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Γεραπετρίτης, Θάνος Πλεύρης, Γιώργος Καραγιάννης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σπίρτζης, Γιάννης Τσακίρης, Ζωή Ράπτη, Νίκος Παπαθανάσης, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Νίκος Μαυραγάνης, Θάνος Μωραΐτης.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό των προτάσεων ή το εύρος των εγκαλούμενων προσώπων, η πρόταση που θα εγκριθεί από την Ολομέλεια θα είναι εκείνη που θα συγκεντρώσει τουλάχιστον 151 ψήφους στη μυστική ψηφοφορία με κάλπη που θα πραγματοποιηθεί πιθανότερα στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας, μετά τη 15η Ιουνίου.

