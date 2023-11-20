Σπανάκης για kataggelies@skai: Υπεύθυνες για τις επιχειρήσεις σε αναστολή οι Περιφέρειες 

Σε καταγγελίες εργαζομένων από Ρόδο για καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων απάντησε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ

Σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενων σε ξενοδοχείο της Ρόδου, στο kataggelies@skai, από τις 23 Ιουλίου που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας – από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει καμία αποζημίωση.

«Υπεύθυνες για τις επιχειρήσεις που βγάζουν τους εργαζόμενους σε αναστολή είναι οι περιφέρειες που κάνουν καταγραφή και κρίνουν αν μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Εμείς, ως υπουργείο, έχουμε εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που που μας έχουν δώσει οι Περιφέρειες, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στον Έβρο και στη Θεσσαλία» απάντησε ο υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

