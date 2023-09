Καλαντζής για την βεβήλωση Τζαμιού στην Ξάνθη: Πρωτόγνωρη πράξη, απολύτως καταδικαστέα Πολιτική 21:47, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία, όπως και στο παρελθόν, θα πράξει το καθήκον της και θα ανακαλύψει τον δράστη.