Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τη διαγραφή του από τον συνδυασμό «Αττική Μπροστά» και τον Νίκο Χαρδαλιά έκανε ο Μανώλης Σφακιανάκης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ζήτησε από τον κ. Σφακιανάκη να θέσει εαυτόν εκτός της παράταξης μετά τις δηλώσεις που έκανε για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε: «Μας αρέσουν τα challenges, είμαστε Υδροχόοι, γεννημένοι για να ξαναγεννιόμαστε από τις στάχτες μας. Το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου. Η άποψή μου ήταν και είναι μία χρόνια τώρα. Όταν σε μια σχέση υπάρχει χωρισμός και μετά υπάρχει το πικάρισμα και ο αντιπερισπασμός μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Αυτό το πιστεύω, το έχω δει, το έχω διαχειριστεί σε εκατοντάδες περιπτώσεις» λέει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Και συμπληρώνει: «Όταν δύο άνθρωποι έχετε μία σχέση και χωρίζετε, όταν γράφει ο ένας κι ο άλλος στα κοινωνικά δίκτυα "περνάω καλά", αυτός που δεν περνάει καλά έχει θέμα. Κι όταν είναι ψυχικά άρρωστος κάνει πράγματα που δεν πρέπει».

«Καταδικάζω τον φόνο της Κυριακής, καταδικάζω την Ελληνική Αστυνομία, είμαι ενάντια στους φονιάδες και τους δολοφόνους, όμως είμαι υπέρ της αλήθειας κι αυτό είναι μια αλήθεια όσο κι αν πειράζει κάποιους. Εγώ θα την πω, όσο μεγάλο κι αν είναι το τίμημα. Είχα ένα τηλέφωνο από τον κύριο Χαρδαλιά ότι θα είμαι εκτός ομάδας. Το δέχτηκα, να είναι καλά» προσθέτει.

Προτιμώ να φύγω από την ομάδα Χαρδαλιά από το να κάνω κολοτούμπες και να ψήνω το μπιφτέκι αλλιώς όπως λένε» συνεχίζει ο κ. Σφακιανάκης επαναλαμβάνοντας πως είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει αυτά που λέει.

Η ανακοίνωση Χαρδαλιά για τη διαγραφή Σφακιανάκη

«Το δικαίωμα στην κοινωνικότητα και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας είναι αδιαπραγμάτευτα. Αλίμονο αν στην Ελλάδα του 2024 πρέπει να σκεφτόμαστε πώς και πότε θα εκφράσουμε δημόσια τη χαρά ή τη λύπη μας. Δηλώσεις και νοοτροπίες με έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, που βρίσκονται έξω από κάθε πλαίσιο ηθικών αξιών και θεσμικής τάξης, θα με βρίσκουν πάντα απέναντι. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν άλλοθι στην ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Μανώλη Σφακιανάκη για τη δολοφονία της 28χρονης γυναίκας στους Αγίους Αναργύρους δεν συνάδει, σε καμία περίπτωση, με την ηθική μου, τις αρχές και τις αξίες μου, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να λειτουργούν όλοι οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας.



Ως εκ τούτου, με τις δηλώσεις αυτές ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης έθεσε εαυτόν εκτός της παράταξης "Αττική Μπροστά" και από σήμερα παύει να αποτελεί μέλος της Περιφερειακής ομάδας μας.

Και κάτι ακόμα! Τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας να γνωρίζουν πως είμαστε δίπλα τους. Χωρίς περιστροφές, χωρίς "ναι μεν αλλά", χωρίς αστερίσκους. Δέσμευσή μας να κάνουμε από πλευράς μας ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρξει άλλη Κυριακή, άλλη Ελένη, άλλη Γεωργία, άλλη Ερατώ, άλλη Γαρυφαλλιά... Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Κυριακής Γρίβα».

Τι είχε πει νωρίτερα ο Μανώλης Σφακιανάκης

Συγκεκριμένα ο κ. Σφακιανάκης είχε πει: «Το έγκλημα το ώθησε η κοινωνική δικτύωση. Η κοπέλα ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένη, δύο μήνες περνούσε καλά, το έβγαζε προς τα έξω, ο άλλος ήταν τρελός, σχιζοφρενής, stalker, έβλεπε ότι περνάει καλά… Είναι ένα σημείο το οποίο δε θίξαμε καν. Μου έστειλαν ένα μήνυμα 'έχετε δει τα κοινωνικά της δίκτυα;' Και απαντάω ότι εάν αυτά που λένε τα έχει γράψει, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε. Η γαλήνη όμως αυτή, κάποιους τους ενοχλούσε. Όλα ήταν μηνύματα προς αυτόν. Ο τρόπος του εγκλήματος, 100 άτομα να είχε το αστυνομικό τμήμα, θα την εκτελούσε. Τέλος. Η αστυνομία για μένα, ναι μεν έπρεπε να έχει 5-10 άτομα μέσα, όμως όσα και να είχε, σύμφωνα με την εκτίμησή μου, θα ήταν αναπόφευκτο. Δυστυχώς, έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.