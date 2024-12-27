Η ανάπαυλα και οι κρίσιμες αποφάσεις

Της Δώρας Αντωνίου



Η ολιγοήμερη ανάπαυλα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα Χανιά προεξοφλείται από πολλούς ως ο κρίσιμος χρόνος για μια σειρά αποφάσεων που κατά την εκτίμησή τους εκκρεμούν. Υπάρχει σίγουρα το ζήτημα της Προεδρικής εκλογής, το οποίο έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έκανε ακόμα πιο συγκεκριμένο, καθώς τοποθέτησε την ανακοίνωση της απόφασής του αμέσως μετά τα μέσα Ιανουαρίου. Ο χορός των ονομάτων καλά κρατεί, καθώς δείχνει να εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα πρόσωπα η φημολογία για πιθανές προτιμήσεις του πρωθυπουργού. Από το στενό επιτελείο του, πάντως, διαμηνύουν ότι ο ίδιος δεν έχει μοιραστεί τις σκέψεις του και ότι τα ονόματα που ακούγονται αφορούν κατά κύριο λόγο εισηγήσεις που έχει δεχθεί από κάποιους ή πιθανές επιλογές που βάζουν στο τραπέζι συνομιλώντας με δημοσιογράφους κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Φαίνεται, πάντως, όπως εκτιμούν όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα, ότι οι πιθανότητες μιας παραταξιακής επιλογής στενεύουν και αντίθετα ενισχύεται η προοπτική μιας υποψηφιότητας με την οποία θα αναζητηθούν ευρύτερες συναινέσεις, που αντικατοπτρίζουν και τη φύση του θεσμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Είναι αυτή η εκτίμηση που επανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα την πιθανότητα μιας νέας υποψηφιότητας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Έμπειρο κομματικό στέλεχος της Ν.Δ., πάντως, επισημαίνει ότι οι αναφορές σε ανανέωση της θητείας της δεν έγιναν από το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Το άλλο μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους, είναι η εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει αυτές τις ημέρες και την απόσταση από την καθημερινή κυβερνητική τριβή για να αξιολογήσει τα κυβερνητικά στελέχη. Η φημολογία για ανασχηματισμό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ακόμα και πριν από την εκπνοή του έτους. Οι πιο έμπειροι στα ενδοκυβερνητικά, ωστόσο, αναφέρουν σταθερά ότι οι όποιες αλλαγές θα γίνουν μετά την Προεδρική εκλογή. Το επιχείρημά τους, όχι χωρίς βάση, είναι ότι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα πάντοτε προκαλούν δυσαρέσκειες: εκείνων που απομακρύνονται από την κυβέρνηση αλλά και όσων προσδοκούν σε υπουργοποίηση και τελικά η προσδοκία τους δεν επιβεβαιώνεται. Και οι δυσαρέσκειες θα μπορούσαν να εκφραστούν στην Προεδρική εκλογή. Αντίθετα, η προοπτική ανασχηματισμού μετά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μάλλον ενισχύει την κομματική πειθαρχία και τη στήριξη της υποψηφιότητας που θα ανακοινωθεί.

Όσον αφορά την αναγκαιότητα ενός ανασχηματισμού, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ήδη έχουν εντοπιστεί τομείς κυβερνητικού έργου όπου καταγράφεται υστέρηση και ότι οι διορθωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν. Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, καθώς βασική επιδίωξη είναι να μην παγιωθεί η εικόνα υποχώρησης των ποσοστών της Ν.Δ., αλλά το κυβερνών κόμμα να καταφέρει να αντιστρέψει τη φθορά που αποτυπώθηκε στις Ευρωεκλογές, είναι κρίσιμο να διορθωθούν το ταχύτερο δυνατό οι όποιες «αρρυθμίες» έχουν εντοπιστεί. Η αναφορά σε «διόρθωση» προδιαθέτει μάλλον για περιορισμένης έκτασης παρεμβάσεις, παρά για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν είναι υπέρ των ριζικών αλλαγών, που μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναστάτωση από τα προβλήματα που επιδιώκεται να διορθωθούν.

