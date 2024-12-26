Συλλυπητήρια εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τη συντριβή του αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν στο Καζακστάν. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ το ελληνικό υπουργείο σημειώνει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο #Kazakhstan. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι στους αγαπημένους τους και σε όσους επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.