Εντός του 2026 θα είναι έτοιμος ο ελληνικός αντιαεροπορικός θόλος, επισήμανε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία συζητήσεων για τις προδιαγραφές, θα γίνουν οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες, και πιστεύουμε εντός διετίας ότι θα είμαστε έτοιμοι να αναπτυχθεί πλήρως ο θόλος διευκρίνισε.



Ο θόλος θα αποτρέπει κάθε απειλή από αέρος (drone ή βαλλιστικό πύραυλο) και θα είναι επίσης αντιπλοϊκός, θα λοκάρεται ό,τι μπαίνει στο σύνολο της ελληνικής εδαφικής επικράτειας, εξήγησε ο υφυπουργός.



Όπως επισήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης, όταν υπάρχει το παράνομο casus belli από πλευράς Τουρκίας έναντι της χώρας μας, ίσως το μοναδικό casus belli από χώρα σε χώρα τουλάχιστον γειτονική, και από τη στιγμή που πρέπει ανά πασά στιγμή να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε μια περιοχή που αλλάζει ραγδαία, προφανώς και θα αναπτύξουμε ένα τέτοιο σύστημα.

Θα είναι ένα σύστημα αποτρεπτικό, καθόλου επιθετικό, και κυρίως θα κλείνει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά από τον Έβρο μέχρι και το Καστελόριζο όλη την περιοχή για κάθε απειλή, είτε από αέρος είτε από θαλάσσης τόνισε.

Συμφωνία Τουρκίας – Συρίας για ΑΟΖ

Όπως είναι παράνομο το τουρκολιβυκό σύμφωνο το ίδιο θα ισχύει και για τη Συρία, ξεκαθάρισε ακόμα ο κ. Κεφαλογιάννης. Όλες αυτές οι συμφωνίες δεν είναι ισχυρές και δεν έχουν σχέση με το διεθνές δίκαιο επισήμανε ακόμα.



Γίνονται κινήσεις σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας «δεκατέσσερα» για τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία στην περιοχή. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν περιορίζονται στα γεωγραφικά όρια της χώρας μας, έχουμε συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή για ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, και ευρύτερα της Ευρώπης.



«Η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη την ΕΕ και όχι το αντίθετο. Θα ασκήσουμε πίεση έτσι ώστε αν όχι να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο, σίγουρα να το καταστήσουμε ανενεργό σε διεθνές επίπεδο» τόνισε ο υφυπουργός, σημειώνοντας και σημαντική διπλωματική δουλειά που έχει κάνει και η Λευκωσία.



«Όταν υπάρχει απειλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της εθνικής μας ακεραιότητας όπως το 2020, προφανώς θα κινητοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις, είτε στον Έβρο, είτε όσον αφορά το Αιγαίο, οποίο σημείο άπτεται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων… Αυτή ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού και αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Δεν έχουμε επεκτατικές διαθέσεις, στη γείτονα γίνονται διαστρεβλωτικές ερμηνείες, προφανώς για να εξυπηρετήσουν ένα εσωτερικό ακροατήριο» απάντησε εξάλλου ο υφυπουργός Άμυνας σχολιάζοντας τις αναφορές των τουρκικών ΜΜΕ ότι «ο Μητσοτάκης απειλεί την Ελλάδα και με πόλεμο».

