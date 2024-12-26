Τουρκία: «Ο Μητσοτάκης μας απειλεί και με πόλεμο»

«Ξέφυγαν» οι γείτονες... «Ο Μητσοτάκης απειλεί την Τουρκία και με πόλεμο» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ. Κατηγορούν τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι είναι πολύ σκληρός απέναντι στην Τουρκία, ότι αντιμετωπίζει την Τουρκία με έναν έντονο τρόπο, επειδή είπε ότι «αν χρειαστεί θα ξαναχρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις», δηλαδή η ίδια λογική με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών της τουρκικής κυβέρνησης και του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ελλάδα είναι επεκτατική και αναθεωρητική χώρα, όχι η Τουρκία, και γι αυτό φταίει ο Μητσοτάκης. Εξοπλίζει την Ελλάδα, ετοιμάζει την Ελλάδα για πόλεμο» ισχυρίζονται τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Όταν υπάρχει απειλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της εθνικής μας ακεραιότητας όπως το 2020, προφανώς θα κινητοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις, είτε στον Έβρο, είτε όσον αφορά το Αιγαίο, οποίο σημείο άπτεται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων… Αυτή ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού και αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Δεν έχουμε επεκτατικές διαθέσεις, στη γείτονα γίνονται διαστρεβλωτικές ερμηνείες, προφανώς για να εξυπηρετήσουν ένα εσωτερικό ακροατήριο» απάντησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η επίμαχη δήλωση Μητσοτάκη

«Να συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε πολιτισμένα (σ.σ Ελλάδα και Τουρκία). Αυτό έχει σημασία, διότι εγώ έχω διαχειριστεί και εποχές όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν σε επίπεδο συναγερμού. Και, προφανώς, εφόσον χρειαστεί θα το ξανακάναμε, αλλά ευχόμαστε να μην χρειαστεί και φαντάζομαι ότι σε αυτό θα συμφωνούν όλοι» ήταν η επίμαχη δήλωση του πρωθυπουργού που ενόχλησε την Άγκυρα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε κάνει λόγο για μια μεγάλη επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Για «επικράτηση των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει την ίδια στιγμή πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Turkiye. Τούρκοι αναλυτές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «μετά τη Συρία πρέπει να υπογράψουμε συμφωνία και με την Αίγυπτο», ουσιαστικά... προεξοφλώντας συμφωνία Τουρκίας – Συρίας για την ΑΟΖ.

Το πρωτοσέλιδο της Turkiye:





