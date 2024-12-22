«Η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα προόδου και σύγκλισης. Πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί όπου θέλουμε. Όμως, έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια καλή πορεία της οικονομίας που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε και να διευρύνουμε τις κοινωνικές πολιτικές», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις 10 νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των τραπεζικών προμηθειών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. «Στέλνουμε μήνυμα δικαιοσύνης και κοινής λογικής απέναντι σε πρακτικές που βάρυναν δυσανάλογα τις τραπεζικές και διατραπεζικές συναλλαγές φυσικών προσώπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα, με Υγεία» σε όλες και όλους.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους. Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς ήδη έχετε «ενδώσει» στο εορταστικό κλίμα των ημερών. Ωστόσο, ακόμα και την προτελευταία εβδομάδα του 2024, η κυβερνητική δραστηριότητα παραμένει έντονη, και είμαι εδώ για να σας το αποδείξω!

Ξεκινώ αμέσως με την παρατήρηση ότι σε μια εποχή που μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν καν να ψηφίσουν προϋπολογισμό, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα προόδου και σύγκλισης. Πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί όπου θέλουμε. Όμως, έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια καλή πορεία της οικονομίας που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε και να διευρύνουμε τις κοινωνικές πολιτικές. Έτσι, στα θετικά μέτρα του προϋπολογισμού του 2025, μπορέσαμε να προσθέσουμε την πλήρη απαλλαγή από την φαρμακευτική δαπάνη για επιπλέον 132.000 χαμηλοσυνταξιούχους και να ικανοποιήσουμε το πάγιο αίτημα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για επίδομα επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ τον μήνα, το οποίο τα 153.000 στελέχη τους θα λάβουν από 1η Ιουλίου. Σας είχα γράψει στην προηγούμενη ανασκόπηση ότι θα δράσουμε αποφασιστικά στον τραπεζικό τομέα, και αυτό ακριβώς κάναμε. Με τις 10 νέες πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό των τραπεζικών προμηθειών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, στέλνουμε μήνυμα δικαιοσύνης και κοινής λογικής απέναντι σε πρακτικές που βάρυναν δυσανάλογα τις τραπεζικές και διατραπεζικές συναλλαγές φυσικών προσώπων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Και μιας και αναφέρθηκα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν για το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία». Από την περασμένη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα υποβλήθηκαν 80.000 αιτήσεις, η συντριπτική πλειονότητα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες από συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, επίσης δικαιούχους του προγράμματος. Τα vouchers που θα λάβουν όσοι επιλεγούν είναι από 600€ έως 1.600€ για να αποκτήσουν εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, πωλήσεων, υποστήριξης πελατών, καθώς και tablets, laptops, σταθερούς υπολογιστές, συστήματα τηλεδιασκέψεων. Όσοι βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές θα έχουν extra bonus. Συνολικά θα διατεθούν 42.000.000 ευρώ και η εξαργύρωση των επιταγών θα γίνει έως το τέλος του προσεχούς Φεβρουαρίου. Με την πρώτη φάση του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» είχαν αναβαθμιστεί πάνω από 46.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και είχαν διατεθεί 132.000.000 ευρώ. Και τα δύο προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η χώρα μας παραμένει στις 5 πρώτες θέσεις της απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την Παρασκευή υποβάλαμε στην ΕΕ το 5ο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ που αφορά 1,3 δισ. ευρώ δωρεάν επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. δάνεια. Μέχρι στιγμής έχουμε ολοκληρώσει 135 μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά ορόσημα και έχουμε λάβει κάτι περισσότερα από το 50% των πόρων του Ταμείου, δηλαδή λίγο πάνω από 18 δισ ευρώ. Οι επόμενοι 20 μήνες θα απαιτήσουν πολλή δουλειά από όλους μας για να ολοκληρώσουμε το σύνολο των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που αποτελούν τον κορμό του εθνικού μας σχεδίου. Ένα σχέδιο που έχει συμβάλει σημαντικά έως σήμερα στην υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας εκατομμυρίων συμπολιτών μας.

Με ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ξεκινά επιτέλους άλλο ένα μεγάλο έργο, ο νέος οδικός άξονας Ιωάννινα-Κακαβιά, με τον οποίο ολοκληρώνεται η Ιόνια Οδός που θα ξεκινά από το Αντίρριο και θα καταλήγει στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Το έργο ήταν ζητούμενο 15 ετών. Παρά τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια, η κυβέρνησή μας έδειξε αποφασιστικότητα, ξεπέρασε τις δυσκολίες και το έθεσε σε τροχιά υλοποίησης. Χάρηκα που μπόρεσα να παραστώ στην υπογραφή της σύμβασης ενός ακόμη έργου υποδομής, καθοριστικού για την ευρύτερη ανάπτυξη μιας ελληνικής περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, αλλά και για την πολύ σημαντική διασύνδεση με την Αλβανία. Η κυβέρνησή μας υλοποιεί ένα οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων δεκαετιών στις υποδομές και τις διασυνδέσεις της χώρας. Δουλεύουμε με στόχο να άρουμε τη γεωγραφική και οικονομική απομόνωση περιοχών, δίνοντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημερινότητας. Βήμα-βήμα, διαμορφώνουμε μια Ελλάδα με πιο σύγχρονες, λειτουργικές και ασφαλείς υποδομές.

Φροντίζουμε όλες οι περιφέρειες της πατρίδας μας να αυξήσουν το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα. Έτσι, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εγκρίθηκαν 100 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 144 εκ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν 592 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Από αυτά, τα 79 σχέδια είναι από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες. Θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους και τις νέες στον τόπο τους, προσφέροντάς τους καλές και καλά αμειβόμενες δουλειές.

Να περάσω στο καίριας σημασίας ζήτημα του εθισμού των παιδιών και των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερη επιστημονική τεκμηρίωση για να το διαπιστώσουμε. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να αναλάβουμε άμεσα δράση. Ως κυβέρνηση πήραμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε καταρχάς τη δημόσια συζήτηση επί του θέματος, καλώντας τους γονείς να γίνουν σύμμαχοι στην προσπάθεια να χαράξουμε μια αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης του ψηφιακού εθισμού. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες, πολιτικές δυνάμεις, επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και παιδιά. Χωρίς να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία, επικεντρωνόμαστε στην προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό. Στις 30 Δεκεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος. Σε πρώτη φάση θα έχουμε μια πλατφόρμα που θα λέγεται parco.gov.gr, με όλες τις οδηγίες για το πώς μπορεί ο γονιός να ενεργοποιήσει στο κινητό του παιδιού του ρυθμίσεις που θα το προστατεύουν τόσο από την παρατεταμένη χρήση όσο και από την προβολή περιεχομένου προβληματικού, προσβλητικού ή επικίνδυνου για τον ανήλικο. Μέσα στο α' τρίμηνο του 2025 θα προχωρήσουμε επίσης στην υλοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής «Kids Wallet» που θα διευκολύνει περαιτέρω τους γονείς να περιορίζουν την κατάχρηση του κινητού από τα παιδιά τους, αλλά και την έκθεσή τους σε ακατάλληλο ή εθιστικό περιεχόμενο. Παράλληλα, θα τρέξει καμπάνια ενημέρωσης για να βοηθήσουμε τους γονείς να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά.

Δεν είμαστε αφελείς. Ξέρουμε ότι μόνοι μας ως χώρα δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γι’ αυτό, στόχος μας είναι να πρωτοστατήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα επιδιώξουμε συνεργασία με τους παρόχους, ώστε να εναρμονίσουμε πρακτικές και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο που θα προστατεύει τα παιδιά. Ένα πλαίσιο που θα κατοχυρώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών μας και θα αναγκάζει τις πλατφόρμες και τις τεχνολογικές εταιρίες να τα σεβαστούν και να αναπτύξουν αντίστοιχες εφαρμογές προστασίας. Δεν στοχεύουμε σε σκληρές, δρακόντειες ή οριζόντιες απαγορεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό που θέλουμε είναι να χτίσουμε ένα περιβάλλον που θα προστατεύει τα παιδιά από την υπερβολική χρήση ή/και κατάχρηση της τεχνολογίας, χωρίς να στερούμε τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Το κλειδί είναι στην ισορροπία.

Με την ευκαιρία θέλω να εξάρω μια πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για την προστασία της ανηλικότητας και της ευαλωτότητας. Η νέα υπερσύγχρονη πλατφόρμα ERTFLIX που θα αναπτυχθεί από εξειδικευμένο ανάδοχο που αναδείχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό, θα έχει ειδική ρύθμιση για γονικό έλεγχο, με κωδικό πρόσβασης για ασφαλή παρακολούθηση από ανήλικους. Και επιπλέον θα διαθέτει και εργαλεία προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και υπότιτλους

Υποστηρικτική και όχι τιμωρητική είναι η πολιτική μας ακόμη και για τους ανήλικους παραβάτες. Ο νέος Ποινικός Κώδικας προβλέπει οι παραβατικοί νέοι 12-18 ετών δεν θα εγκλείονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ούτε θα τους επιβάλλονται άλλα σωφρονιστικά μέτρα αλλά θα μπορούν να παρακολουθούν προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού με στόχο την κοινωνικοποίηση τους μέσω της συνύπαρξης με πρόσωπα-πρότυπα. Το αναμορφωτικό μέτρο της παρακολούθησης σε πρώτη φάση προγραμμάτων αθλητισμού έχει προχωρήσει ήδη στις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Χανίων και Καστοριάς. Θα ακολουθήσει σύντομα και πρόγραμμα συμμετοχής σε πολιτιστικές, κυρίως θεατρικές δραστηριότητες. Επόμενο βήμα που έχει νομοθετηθεί είναι η παροχή κοινωφελούς εργασίας. Επιδιώκουμε τον θυμό που βρίσκεται πίσω από την παράβαση και την καταστροφή να τον μετατρέψουμε σε θετική ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα επελέγη μαζί με άλλες 2 από τις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης να συγγράψουν τα κείμενα για τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη και είμαστε μια από τις 8 βασικές χώρες που θα διαμορφώσουμε ειδικές δράσεις για τα παιδιά. Πρόκειται για μέτρα που έχουν νομοθετηθεί εδώ και 20 χρόνια αλλά μόλις τώρα εφαρμόζονται για πρώτη φορά.

Συνεχίζω με τα νεότερα για τη διακύμανση του πληθωρισμού των τροφίμων. Σύμφωνα με την EUROSTAT, τον Νοέμβριο στην Ελλάδα είχαμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στα είδη διατροφής ανάμεσα στα 27 μέλη της ΕΕ. Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται αμείωτοι και αποδίδουν. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: το επιχειρείν δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των καταναλωτών.

Κάνοντας τον δικό της απολογισμό, η αρμόδια διεύθυνση φορολογικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσε σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ στην Ελλάδα το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, η χώρα μας πέτυχε την 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 -οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα τα τελευταία δεδομένα, το κενό ΦΠΑ υποχώρησε στο 13,7%, από 17,5% το 2021. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 21,7% μέσα σε έναν χρόνο. Θεωρείται βέβαιο ότι τα στοιχεία για το 2023 και το 2024 θα είναι ακόμα πιο θετικά, λόγω και των 11 νέων εργαλείων που θεσπίσαμε πέρσι για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και παράγουν ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα: στο 9μηνο του 2024 τα έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν αυξημένα κατά 11,2%. Χάρη στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και τη χρήση του συστήματος myDATA έχουμε επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ της τάξεως του 1,8 δισ. ευρώ το 2024. Για το 2025 έχουν ενεργοποιηθεί επιπλέον ψηφιακά εργαλεία, όπως η καθολική επέκταση του myDATA για δήλωση εσόδων-εξόδων, η επέκταση των υποχρεωτικών Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Εκτιμούμε πως έτσι θα φτάσουμε στον στόχο μας για κενό ΦΠΑ στον μέσο όρο της ΕΕ, δηλαδή στο 7%.

Περνάω τώρα σε θέματα υγείας, για να σας πω για άλλη μια σημαντική πολιτική δημόσιας υγείας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για τη διενέργεια προληπτικών προγεννητικών ελέγχων για Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και Βαριά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια σε νεογνά, με χρηματοδότηση 2.022.440 ευρώ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία είναι μια από τις πιο σοβαρές γενετικές παθήσεις στη χώρα μας. Η έγκαιρη διάγνωση, πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, δίνει τη δυνατότητα για άμεση έναρξη θεραπείας, κάτι που θα επιτρέψει την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου, καθώς στο προσυμπτωματικό στάδιο οι υπάρχουσες θεραπείες αποδίδουν τα μέγιστα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσεται και το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και την πιο συχνή γενετική μετάλλαξη της Κυστικής Ίνωσης. Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες 20-35 ετών σε Κρήτη και Ικαρία, τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά αυτών των νοσημάτων στη χώρα.

Το έχω πει πολλές φορές, «Ισχυρή Ελλάδα» σημαίνει πρωτίστως «Ασφαλής Ελλάδα», με προσαρμογή στον νέο τύπο των υβριδικών απειλών και του κυβερνοπολέμου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η ανέγερση ειδικού κτηρίου για να στεγαστεί η Ειδική Μονάδα Κυβερνοχώρου στο Στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου» σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα και εξοπλισμού και ασφάλειας. Είναι η Μονάδα «1864», η οποία μαζί με τις νεοσύστατες Μονάδες Ηλεκτρονικών Πληροφοριών («Μονάδα 1821») και Διαστημικών Εφαρμογών («Μονάδα 1912») φιλοδοξεί να φέρει την Πατρίδα μας σε μια νέα εποχή. Το κτήριο θα κατασκευαστεί με δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» το οποίο και ευχαριστούμε.

Μένω στον χώρο της Εθνικής Άμυνας. Το είπαμε, το κάνουμε. Έως τις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση κατάργησης 5 στρατοπέδων και συγχώνευσης άλλων 6 σε διάφορες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και της νέας δομής τους. Η δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2025. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι ενέργειες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με δύο σημαντικές ειδήσεις από τον χώρο του πολιτισμού. Η πρώτη αφορά το Μουσείο Μαρία Κάλλας που είναι υποψήφιο με άλλα 40 σπουδαία Μουσεία απ’ όλη την Ευρώπη για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2025. Ευχόμαστε να κερδίσει τη διάκριση, θα μάθουμε τον νικητή τον επόμενο Μάιο. Η δεύτερη είδηση αφορά την Έκθεση της Νοτιοαφρικανής καλλιτέχνιδας Penny Siopis που φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας και χαρακτηρίστηκε από το έγκριτο περιοδικό τέχνης Frieze ως μία από τις 10 καλύτερες του 2024 στην Ευρώπη.

Κάπου εδώ κλείνουμε και αυτήν την ανασκόπηση. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να περάσετε όμορφα, ό,τι κι αν κάνετε αυτές τις άγιες ημέρες. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία!»

Πηγή: skai.gr

