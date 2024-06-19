Στην εκπομπή «Prime» του ΕΡΤNews και στον Κ. Λασκαράτο μίλησε ο Γιώργος Τσίπρας μετά τη λύση σύμβασης εργασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες. Εχω κάνει μια σχετική δήλωση. Δηλαδή μετά από μια ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, ειδοποιήθηκα μετά από δέκα λεπτά, ότι λύεται σύμβαση εργασίας. Κυκλοφόρησε κάποια διαρροή από κύκλους της Κουμουνδούρου, στην οποία δεν θέλω να απαντήσω γιατί ακριβώς η Κουμουνδούρου δεν είχε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι επτά προτάσεις, επτά ψέματα. Είναι αθλιότητες και μάλιστα παιδαριώδεις δολοφονία χαρακτήρα», δήλωσε αρχικά.

«Αν τολμάνε ας κάνουν επίσημη ανακοίνωση», ανέφερε στη συνέχεια ο ίδιος.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως απέκτησε μια έμμισθη σχέση με το κόμμα, μετά την εκλογή Κασσελάκη και είπε πως δεν, «έπεσε από τα σύννεφα» με την σημερινή απόφαση, καθώς «μπορεί να υπήρχε η λίστα ήδη πριν τις εκλογές και μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι». «Δηλαδή όποιος δεν είναι απολύτως της γνώμης του προέδρου. Οι λόγοι δεν έχουν να κάνουν ωστόσο, με αυτά τα οποία αναφέρονται», εξήγησε.

Αναφέρθηκε σε δήλωσή του όπου είπε πως, για να χτυπήσει το τηλέφωνο αμέσως, πρόκειται για μια σύμπτωση, σε συνέχεια άλλων συμπτώσεων: «Έχουν υπάρξει αρκετές συμπτώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με ανθρώπους που δεν είναι ταυτισμένοι με οτιδήποτε που λέει ένας, δύο άνθρωποι».

Για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ο Γιώργος Τσίπρας τόνισε πως: «Υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν όλες τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και ήδη έχουν ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές. Το ένα ζήτημα αν υπάρχει βούληση να στραφούμε προς αυτή την κατεύθυνση της ανασύνθεσης Κεντροαριστεράς. Και το δεύτερο ζήτημα είναι με ποια στρατηγική. Δηλαδή το πρώτο απ όλα είναι να υπάρχει βούληση. Δεν είναι το ζήτημα να λες ότι “αν προκύψουν καταστάσεις κλπ θα είμαστε παρόντες”. Το θέμα είναι ποια είναι δική μας γνώμη, τι πρέπει να γίνει. Εγώ από όλη μου την περιοδεία την προεκλογική, ένα πράγμα που εισέπραξα από τον κόσμο είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια συντριπτική πλειοψηφία 70, 80, 90%, λένε ότι παιδιά κάτι πρέπει να κάνετε, εννοώντας όλον τον προοδευτικό χώρο».

Πρόσθεσε πως, «θα είναι πολύ δύσκολο. Ούτε είναι θέμα συγκολλήσεων, ούτε είναι θέμα συνάντησης κορυφής. Είναι πολλά πράγματα μαζί, αλλά το λέει όλος ο κόσμος. Άρα είναι αίτημα των καιρών».

Ο κ. Τσίπρας εξήγησε μάλιστα πως την προηγούμενη δεκαπενταετία φαινόταν δύσκολο να υπάρξει μια συνύπαρξη και ενότητα κάποιων δυνάμεων, κάτι που τελικά πρόκυψε. «Η ίδια η ζωή οδήγησε σε κάποιον τρόπο να γίνει και νομίζω βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση», είπε.

Παράλληλα, εξήγησε πως μπορεί να υπάρχει ατομικό πρόβλημα των ίδιων των κομμάτων στο ότι δεν μπορούν να βρούν μια κοινή «περπατησιά». «Αυτό ειπώθηκε μάλιστα χθες και από τον Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Δηλαδή, προφανώς ένα μέρος της ευθύνης αφορά και εμάς. Αν μας θεωρούσε ο κόσμος εμάς ή το ΠΑΣΟΚ μια εναλλακτική προοπτική, θα ήταν και μικρότερη αποχή και θα υπήρχε μια υπερψήφιση. Είμαστε κι εμείς μέρος της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, προφανώς πολύ λιγότερο από την κυβέρνηση».

Σχετικά με το ποιος μπορεί να «κερδίσει» τον Κ. Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας είπε: «Χρειάζεται μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Να πείσει τον ελληνικό λαό. Όταν δεν πείθεις έχεις πρόβλημα, δεν έχει ο ελληνικός λαός. Όταν συγκροτηθεί αυτή η πρόταση να υπάρχει θα μπορέσει να νικηθεί ο Μητσοτάκης ή όποιος διάδοχός του».

Όσο για το αν θα «παίξει» κάποιο ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την διαδικασία ο κ. Τίπρας εξήγησε πως, «δεν γνωρίζω αν το θέλει ο ίδιος και προφανώς πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Αλλά δεν περισσεύει κανείς. Είναι άνθρωπος, μπορεί να προσφέρει ακόμα πολλά. Αναφέρεται σε αυτόν πολύς κόσμος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.