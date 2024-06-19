«Αν το βιβλίο μιλάει για την κατεύθυνση των κομμάτων το 2050, εγώ θέλω ο χώρος στον πάντα ανήκω, θέλω το ΠΑΣΟΚ και το οποίο η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη να μπορέσει να κερδίσει το στοίχημα, τώρα. Και θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων , Χάρης Δούκας, για τις αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Ο κ. Ο Δούκας μίλησε απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Σιακαντάρη «Τι Δημοκρατίες που υπάρχουν το 2050;», στην Τεχνόπολη όπου ανέφερε ακόμη ότι «οι συγκλίσεις για την Κεντροαριστερά γίνονται στις γειτονιές, όπως συνηθίζω να λέω. εκλογές στην Αθήνα έχει ως κορμό το ΠΑΣΟΚ αλλά και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δυνατή συνύπαρξη δυνάμεων Δεν επικράτησε απλώς εκλογικά, ευκαιριακά, αλλά είναι μια στρατηγική συνεργασία που συνεχίζεται και μετά, στην οποία εντάσσονται οι κύριες κατευθύνσεις των πολιτικών στον δήμο, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι χωρίς κόστος.

Επίσης υπογράμμισε πως «ο χρόνος των εξελίξεων δεν είναι ευθύγραμμος, στατικός χώρος, απεριόριστος. Μου λένε ορισμένοι. Ας αφήσουμε τα πράγματα να ωριμάσουν σιγά-σιγά, καθώς υπομένουμε αυτή τη διαδικασία στασιμότητας. 'Αφησε τη σηψη να εξελισσεται. Κάθισε στο γραφείο σου αναπαυτικά και μην ασχολείσαι. Μου επιτέθηκαν μάλιστα επειδή τολμάω ακόμα και να αγωνιώ».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε πως απέναντι σε αυτές τις απόψεις, υποστηρίζει μια διαφορετική κλίμακα χρόνου. «Η ιστορία γράφεται με ασυνέχειες και τομές που αλλάζουν τον ρου των εξελίξεων. Χρειάζεται ένα άλμα γρηγορότερο από τη φθορά, που λέει και ο Ελύτης», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.