Σε κλίμα εσωστρέφειας και εσωκομματικής αντιπαράθεσης εν μέσω της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε το πολιτικό συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατά την τοποθέτησή του έκανε λόγο για κλίμα τοξικότητας, ενώ αποτιμώντας το δικό του έργο ανέφερε ότι επί προεδρίας του το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το «τέλμα», καλώντας ταυτόχρονα τα στελέχη του κόμματος να «μην γκρεμίσουν ό,τι χτίσαμε».

Αναφορικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που οδήγησε το κόμμα σε εσωκομματική κρίση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας την αυτοκριτική του, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη.



Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ οι Πέτρος Ευθυμίου, Παύλος Γερουλάνος και Μανώλης Χριστοδουλάκης έθεσαν θέμα αρχηγού, ζητώντας εκλογές από τη βάση άμεσα. Σημειώνεται ότι εκλογές από τη βάση έχει ζητήσει και ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Σκληρή κριτική στον κ. Ανδρουλάκη άσκησε και η Νάντια Γιννακοπούλου, η οποία κάλεσε εκ νέου σε εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη νέου προέδρου του κόμματος.

««Απογοητεύτηκα από τη συνέντευξή σου» ήταν η φράση-ευθεία βολή από τον Κώστα Σκανδαλίδη ο οποίος τον κατηγόρησε ανοιχτά για τα περί διαγραφών. «Αν δεν μπορείς να εγγυηθείς τη λειτουργία του κόμματος, δημοκρατία και διάλογο, να προχωρήσεις στις αναγκαίες διαδικασίες, εκλογή ηγεσίας από τη βάση» υπογράμμισε ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Για αυταρχική λειτουργία του κόμματος έκανε λόγο ο Φίλιππος Σαχινίδης. «Χάσαμε», είπε και συνέχισε δηκτικά.«Αν δείτε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να χτυπάει και να κρυφοκοιτάζει εδώ μέσα μην παραξενευτείτε. Θα είναι γιατί θέλει να πάρει μαθήματα από το πώς λειτουργεί το κόμμα». Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στην απειλή περί διαγραφών: «Και επειδή ακούω για διαγραφές, ο Μπέρια του κόμματος ποιος είναι να του στέλνω τα άρθρα μου πριν τα βγάλω; Όλοι οι Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ αξιολογήθηκαν για τις αποφάσεις που πήραν και για τις αποφάσεις που δεν πήραν».

Αιχμές τόσο κατά του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και κατά των υποψήφιων «δελφίνων» για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ άφησε ο βουλευτής Κιλκίς Στέφανος Παραστατίδης. Ο ίδιος υπογράμμισε: «Δεν εμπνέουμε, σύντροφοι» και σημείωσε πως παρότι το θέμα ηγεσίας δεν τέθηκε με τον καλύτερο τρόπο, εν τούτοις «δεν αντέχουμε μέχρι το 2025». Ζήτησε να προηγηθεί μια πολιτική διαδικασία και στη συνέχεια το κόμμα να οδηγηθεί με ομαλό τρόπο σε κάλπες.

«Η ενότητα δεν σφυρηλατείται με διαγραφές» τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, « η θεσμική λειτουργία του κόμματος απαξιώθηκε. Χρειάζεται πολιτική επανεκκίνηση της παράταξης. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» είπε, και πρότεινε «συντεταγμένη διαδικασία εκλογής προέδρου το φθινόπωρο με όρους μαζικότητας και εξωστρέφειας, που θα προσδώσει νέα δυναμική, και, μετέπειτα, συνέδριο χάραξης πολιτικής και εκλογής οργάνων, ως εφαλτήριο της πολιτικής διεύρυνσης του χώρου. Με απόφαση προέδρου, όπως προβλέπεται στο καταστατικό μας».

Ο Πέτρος Ευθυμίου, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ζήτησε κάλπες και εκλογή ηγεσίας άμεσα: «Δεν είμαστε ΚΚΣΕ για να κάνουμε ανάλυση με ποσοστά. Προσωπικά, δεν δέχομαι τίποτα από όσα άκουσα. Είμαστε, με αυτά που ακούω, σαν γραφειοκράτες και περιπτωσιολόγοι».

Το έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε αναφορές για «σαλταδόρους και τυχοδιώκτες», μια φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου στην περίφημη κρίση του «Πεντελικού», το 1990. «Όποιος μιμείται τον Ανδρέα κινδυνεύει όχι να γίνει ηγέτης αλλά πολιτικός νάνος» φέρεται να είπε ο κ. Ευθυμίου.

Ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι αν θέλουμε να γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, «πρέπει να τα αλλάξουμε όλα», επισημαίνοντας ότι προέχει να αποκτήσει το κόμμα πολιτικό κέντρο και ηγεσία» ενώ «γενναία αποτίμηση, σοβαρή αυτοκριτική, καθαρές λύσεις στο σχεδιασμό από δω και εμπρός» ζήτησε ο Π. Χρηστίδης.

Οι αποφάσεις μετατίθενται πλέον στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

