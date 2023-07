Γερουσιαστής Φρανκ Παλόνε: Θα συνεχίσω να αντιτίθεμαι στην πώληση F-16 στην Τουρκία

«Θα συνεχίσω να αντιτίθεμαι στην πώληση των F-16 στην Τουρκία» δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Φρανκ Παλόνε, μετά το πράσινο φως της Άγκυρας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, βήμα προς την κατεύθυνση για να πει το «ναι» η Ουάσινγκτον στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία.

Ο γερουσιαστής Παλόνε έγραψε στο Twitter: «Η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα είναι ισχυρότερη τώρα που μπορεί να προχωρήσει η ένταξη της Σουηδίας, όμως δεν πρέπει να συμβιβαστούμε στις αξίες μας για να κατευνάσουμε τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι αναξιόπιστος εταίρος και η πώληση F-16 στην Τουρκία θα ήταν ένα σοβαρό λάθος, στο οποίο θα συνεχίσω να αντιτίθεμαι».

The NATO alliance will be stronger now that Sweden's ascension can move forward, but we shouldn't compromise our values to appease Erdogan.



He has once again proven to be an unreliable partner, and selling F-16s to Turkey would be a grave mistake that I will continue to oppose. https://t.co/OQUr7od2Hh