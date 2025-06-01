«Προϋπόθεση για να λειτουργεί το κράτος ως σύγχρονο ευρωπαϊκό, είναι να αξιολογούνται οι λειτουργοί του. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα και απόλυση, αλλά σίγουρα επιβάλλει κυρώσεις. Η βούληση της κυβέρνησης είναι, όταν έρθει η ώρα και με απόλυτο σεβασμό στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, να αναζητηθούν οι πλειοψηφίες, για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτή η εμβληματική αλλαγή» τονίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πολίτης» της Κύπρου και στη δημοσιογράφο Στέλλα Στυλιανού.

«Εμείς και στην προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος κάναμε το καθήκον μας, αλλά οι ιδεολογικές αγκυλώσεις της Αριστεράς και οι εσωκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ μας καθήλωσαν και χάσαμε δύο δεκαετίες προόδου, μένοντας μόνοι εμείς και η Κούβα στις χώρες που δεν επιτρέπονταν να λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια» σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τη μοναδική ευκαιρία να συνταχθεί με την πρόοδο και τη μεταρρύθμιση και να μην καταδικάσει την Ελλάδα σε άλλα δέκα χρόνια πισωγυρίσματος.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα παραρτήματα ιδιωτικών ΑΕΙ που θα ξεκινήσουν από το Φθινόπωρο του 2025 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «ήδη μια σειρά από 12+1 κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια, από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Κύπρο και άλλες χώρες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Τα σχετικά αποτελέσματα αναμένονται εντός του καλοκαιριού, αφού πάρουν τη σχετική άδεια από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ είπε ότι πρόκειται για έργο κοινού ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής ένωσης. «Από τον σχεδιασμό υλοποίησης του έργου δεν υφίσταται μετατόπιση, ούτε από την πλευρά μας ούτε από την πλευρά της ΕΕ. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά, βάσει προγραμματισμού της εταιρείας, στον χρόνο που πρέπει και λαμβανομένων υπόψη όλων των αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ζήτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού τόνισε ότι αποτελεί, απόλυτη, προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, είπε: «υποστηρίζουμε παγίως την επανένωση της νήσου, βάσει της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Χωρίς αμφιβολία, η άτυπη συνάντηση διευρυμένης σύνθεσης του Μαρτίου στη Γενεύη, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, καθώς και οι συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, είναι οι πιο θετικές τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Πλέον, το υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση» είπε.

«Ως προς την κλιμακούμενη ρητορική και τις απαράδεκτες αξιώσεις περί «λύσης των δύο κρατών», είναι σαφές ότι, εκτός από ανιστόρητες και εκτός πραγματικότητας, δεν βοηθούν στις προσπάθειες με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό και βεβαίως, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.



