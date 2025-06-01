Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να μεταβεί στο Κάιρο ελληνική αντιπροσωπεία για διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές μετά την πρόσφατη απόφαση της αιγυπτιακής Δικαιοσύνης να κλείσει την ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και να δημεύσει την περιουσία της.

Η είδηση παρακάλεσε θλίψη και απογοήτευση σε όλο τον ορθόδοξο χριστιανισμό καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, διαβεβαίωναν ότι το θέμα με τις διεκδικήσεις εις βάρος της μονής είναι κοντά στη διευθέτησή του, παραπέμποντας σε συμφωνία στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει και αναμένεται να υπογραφεί.

Διαβάστε αναλυτικά: Τι είχαν συμφωνήσει Ελλάδα - Αίγυπτος για τη Μονή Σινά

Στην Αίγυπτο αναμένεται να μεταβεί τεχνικό κλιμάκιο και - αν στη συνέχεια χρειαστεί υψηλότερη εκπροσώπηση - τότε θα γίνει σε υπουργικό επίπεδο.

Όπως γράφει η Καθημερινή, η Αθήνα θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική συμφωνία, χωρίς αυτό να διαταράξει την ύψιστης γεωπολιτικής σημασίας συμμαχία με την Αίγυπτο.

Προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία, Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, αλλά και οι διαβεβαιώσεις της Αιγυπτιακής Προεδρίας περί μη αλλαγής στο θρησκευτικό καθεστώς της Μονής.

«Προτεραιότητα της Αθήνας είναι η διατήρηση του Ελληνορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Μονής Σινά», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενόψει της επίσκεψης στην Αίγυπτο της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Όπως τόνισε, «αντιπροσωπεία θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για τις τελικές συζητήσεις», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη θετική έκβαση της υπόθεσης και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Μονής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.