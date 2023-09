Γεραπετρίτης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη: Η εξυπηρέτηση της ομογένειας είναι προτεραιότητα Πολιτική 17:31, 25.09.2023 linkedin

«Eπιταχύνουμε τη διαδικασία ψηφιοποίησης των προξενικών υπηρεσιών» υπογραμμίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης