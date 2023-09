Πατέλης στον ΣΚΑΪ: Θα έρθει στη Βουλή η ισότητα γάμου - Είμαι και εγώ παντρεμένος με τον σύντροφό μου στο εξωτερικό Πολιτική 15:35, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού παραχώρησε συνέντευξη στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ - Τι δήλωσε για την τεκνοθεσία