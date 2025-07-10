«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Η ελευθερία γνώμης των δημοσιογράφων είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές ότι θα εντοπίσουν τους εγκληματίες και θα τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τέλος, ελπίζουμε οι αυτονόητες δηλώσεις καταδίκης να συνοδεύονται και από ειλικρινή διάθεση περιορισμού της τοξικότητας που, δυστυχώς, ειδικά το τελευταίο διάστημα, εξαπλώνεται στον δημόσιο διάλογο».

Πηγή: skai.gr

