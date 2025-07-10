Κικίλιας για μεταναστευτικό: Διεκδικούμε την ασφάλεια μέσα από οργανωμένες πολιτικές

«Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι και τώρα και τα επόμενα χρόνια, λόγω της αστάθειας που επικρατεί στις χώρες της Μ. Ανατολής αλλά και της Αφρικής με εμφύλιες συρράξεις και εμπόλεμες καταστάσεις, έχουμε και θα έχουμε μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

«Η χώρα μας όπως και οι γείτονες χώρες η Ιταλία, η Μάλτα αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν την εποχή. Την εποχή στην οποία η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη και πρέπει να διεκδικείται μέσα από οργανωμένες πολιτικές. Πολιτικές που σέβονται, μεν, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά, ταυτόχρονα, διασφαλίζουν και σε αυτόν που μένει πχ στην Πλατεία Αττικής και στον καταστηματάρχη, ασφάλεια και να μην τον δείχνουν με το δάχτυλο σαν «φασίστα» όταν θέλει μια καλύτερη ζωή γι’ αυτόν και τα παιδιά του στη γειτονιά του, όταν θέλει να πάει σε μια παιδική χαρά, όταν πάει να ψωνίσει κάτι ή η κόρη του να πάει φροντιστήριο Αγγλικών», επισήμανε ο κύριος Κικίλιας.

Αναφερόμενος στη μετατόπιση των ροών στη Μεσόγειο, ο Υπουργός σημείωσε:

«Αυτή τη στιγμή, στην Κρήτη έχουμε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής στη βόρεια Αφρική και πιο συγκεκριμένα, στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη. Μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στον πόλεμο της Συρίας έδωσε δισεκατομμύρια στον Ερντογάν για να παραμείνουν στην Τουρκία Σύριοι πρόσφυγες. Τώρα, είτε λόγω γειτονίας είτε λόγω αντιγραφής, το ίδιο πράγμα προσπαθεί να εκβιάσει ο Χαφτάρ και η Ανατολική Λιβύη. Οι ροές, λοιπόν, έχουν μετατεθεί σε ένα ανοιχτό θέρετρο επιχειρήσεων 200 ναυτικών μιλίων στο ανοιχτό πέλαγος, με τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και ειδικά τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη».

Και συνέχισε: «Η Κρήτη δεν είχε δομές. Κατά την άποψή μου, σωστά δημιουργούνται κλειστές δομές. Είναι ένα μεγάλο νησί, είναι ναυαρχίδα του τουρισμού μας, βρίσκεται γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά σε ένα κρίσιμο σημείο, ενώνει το Αιγαίο και από κάτω τη Μεσόγειο. Δεν είχε δομές για μετανάστες και τώρα, σωστά, δημιουργούνται κλειστές – το τονίζω – κλειστές δομές. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει κάποιος άσυλο, πλέον, όπως πριν – και θα το επικοινωνήσουμε σε όλους – σύντομα θα ξέρουν αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα σε αυτούς τους σύγχρονους λαθρέμπορους – γιατί είναι λαθρέμποροι ανθρώπινων ψυχών, ναρκωτικών, όπλων, trafficking κ.ο.κ. – ότι δεν μπορούν πλέον να περάσουν από την Κρήτη, στη συνέχεια να φύγουν στην ενδοχώρα και μετά να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.