Μητσοτάκης για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: «Μπορεί να πάρεις εώς και 2.500 ευρώ τον χρόνο»

Τους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα κάλεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας μάλιστα και κάποιες διευκρινίσεις.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok o Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι ένας φοιτητής μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάρει ως και 2.500 ευρώ τον χρόνο. Επισημαίνει ότι φέτος το ποσό θα είναι αυξημένο.

«Σημαντικό βίντεο. Ήξερες ότι αν είσαι φοιτητής μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάρεις εως και 2.500 ευρώ τον χρόνο. Η πλατφόρμα για να υποβάλεις την αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα άνοιξε! Και φέτος είναι σημαντικά αυξημένο. Το 2019 ήταν 1.000 ευρώ, σήμερα έχει πάει στα 1.500 ευρώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και 2.000 ευρώ για την περιφέρεια. Ενώ προσοχή και πολύ σημαντικό. Αν αποφασίσεις να συγκατοικήσεις είναι 2.000 ευρώ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 2.500 για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή για να το πω πολύ απλά αν μείνετε δύο μαζί θα πάρετε 5.000 ευρώ για να νοικιάσετε ένα σπίτι, αν μείνετε τρεις μαζί στην περιφέρεια θα πάρετε 7.500 ευρώ», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο τέλος ο πρωθυπουργός κάλεσε τους φοιτητές μέχρι το τέλος Ιουλίου να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν την αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Πηγή: skai.gr

