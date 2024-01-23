Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σήμερα στο 10ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Σύνδεσης, στο οποίο εκτός από τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ έλαβαν μέρος ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Zoζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των θεσμικών σχέσεων της Αιγύπτου με την Ένωση σε στρατηγικές.

📍Brussels - 10th EU-Egypt Association Council



FM George Gerapetritis stressed that Greece is supporting the strengthening of EU-Egypt relations pic.twitter.com/cJFwguW5Tn — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 23, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Αίγυπτο πυλώνα σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή, ειδικά κατά την τρέχουσα εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία. Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τον εποικοδομητικό και μετριοπαθή ρόλο του Καΐρου στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και σε σχέση με τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στο Κάιρο για επίσκεψη εργασίας, ενώ χθες καλωσόρισε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι στο πρόγευμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

