Γεραπετρίτης για το τραγικό δυστύχημα στη Λιβύη: Σήμερα η πατρίδα πενθεί Πολιτική 18:40, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις όλων μας είναι με τις οικογένειες των εκλιπόντων, στις οποίες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών