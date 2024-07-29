Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην διαβεβαίωση πως «δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση» στο επεισόδιο της Κάσου προέβη από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση ο Υπουργός τόνισε πως: «Υπήρξε ένας προγραμματισμός του ιταλικού πλοίου στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται όχι μόνο εντός χωρικών υδάτων αλλά και στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Το πρόγραμμα αυτό έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Το ιταλικό πλοίο διεξήγαγε την έρευνα του και μάλιστα την διεξήγαγε για πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό σε θάλασσα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος».

«Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατό να ζητηθεί άδεια. Ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Τουρκίας στην εκεί περιοχή και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατόν», επανέλαβε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την πορεία της ισχυρή και αυτόνομη «και με μία ισχυρή αυτοπεποίθηση θα πορευθεί στο διεθνές στερέωμα».

«Το γεγονός ότι έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας έτσι ώστε να μην παράγονται οι εντάσεις του παρελθόντος, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε η οποιαδήποτε παραχώρηση και ούτε και θα υπάρξει ποτέ», επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

