«Καταδικάζουμε την επίθεση με ρουκέτες στη Ματζάλ Σαμς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.
«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
«Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», προσθέτει.
Τέλος, διατυπώνεται έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποφυγή ενεργειών που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.
Πηγή: skai.gr
