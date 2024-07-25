Τουρκία: Αδιαλλαξία Φιντάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Εκτεταμένες αναφορές για το σκηνικό έντασης ανοιχτά της Κάσου που έστησε η Άγκυρα έχουν την Πέμπτη τα τουρκικά ΜΜΕ. Η Τουρκία φαίνεται ότι επιχείρησε να εκμεταλλευθεί τις έρευνες του ιταλικού πλοίου προκειμένου να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακυρώνοντας την οριοθετημένη ελληνική ΑΟΖ βάσει της ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας και να παγιώσει το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επιβεβαιώνοντας την τουρκική αδιαλλαξία.

Στο ερώτημα αν θα επανεξεταστεί το Μνημόνιο Κατανόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας που υπέγραψαν η Λιβύη και η Τουρκία το 2019, ο υπουργός Φιντάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εμείς με την Λιβύη, όπως ξέρετε, έχουμε διευθετήσει αυτό το ζήτημα μεταξύ μας. Αυτό ενδεχομένως να έχει προκαλέσει προβλήματα σε άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έργο αυτό που κάνουμε γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με βάση την αμοιβαία συναίνεση. Εμείς αυτό κοιτάζουμε».

Σε μια ερώτηση σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε τα εξής:

«Το κυπριακό ζήτημα είναι ένα μακροχρόνιο ζήτημα, όπως γνωρίζετε. Εκεί, από το 1960, ιδιαίτερα μεταξύ 63-74, διαπράχθηκαν μεγάλες θηριωδίες εναντίον της τουρκικής κοινότητας από τις συμμορίες της ΕΟΚΑ. Εκεί προσπάθησαν να εκτοπίσουν τους Τουρκοκυπρίους».

«Το 1974, πραγματοποιήθηκε η 'Ειρηνευτική Επιχείρηση' [σσ. εισβολή] της Κύπρου. Από τις 20 Ιουλίου 1974, επικρατεί ειρήνη στο νησί, και έκτοτε δεν έχει πεθάνει κανείς. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο. Δηλαδή, λόγω της παρουσίας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο νησί, πλέον επικρατεί ειρήνη στο νησί και οι δύο κοινότητες ζουν ειρηνικά. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε στρατιώτες στο νησί. Αυτό είναι μια αλήθεια που είναι γνωστή. Έχουμε χιλιάδες στρατιώτες εκεί. Εκεί βρίσκονται διάφορες δυνατότητες μας, εκεί βρίσκονται και τα πλοία μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ειρηνευτικές μας δραστηριότητες εκεί» διεμήνυσε προκλητικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

«Η διπλωματία απέτρεψε την κρίση στο Αιγαίο»

Στο θέμα της έντασης που σημειώθηκε ανοιχτά της Κάσου με ιταλικό ερευνητικό πλοίο ασχολούνται σήμερα Πέμπτη τα τουρκικά ΜΜΕ.

HURRIYET: «Η διπλωματία απέτρεψε την κρίση στο Αιγαίο»

«Επιλύθηκε η ένταση με την Αθήνα στο Αιγαίο μετά από μια ημέρα εντατικής διπλωματίας»



«Ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις αυθάδεις δηλώσεις των Ελλήνων ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια και Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η απόπειρα της Ελλάδας να παραβιάσει την τουρκική υφαλοκρηπίδα έχει προκαλέσει ένταση. Η ένταση ξεκίνησε όταν η ελληνική πλευρά κήρυξε NAVTEX και έστειλε στην περιοχή το ιταλικό ερευνητικό σκάφος Levoli για να πραγματοποιήσει μελέτες για την πόντιση υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου μελλοντικά. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-ΝAVTEX. Η Τουρκία αντέδρασε επειδή η περιοχή που ανήγγειλε η Ελλάδα ορίζοντάς την ως ερευνητική ζώνη βρισκόταν εν μέρει εντός της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που είχε υπογράψει με τη Λιβύη το 2020».



Η Τουρκία απάντησε στέλνοντας 5 πολεμικά πλοία στην περιοχή όπου επιχειρήθηκε παραβίαση της υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα επιχείρησε να ανταπαντήσει στέλνοντας στην ίδια περιοχή 2 πολεμικά πλοία και ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος. Η ένταση που ξεκίνησε τη Δευτέρα λύθηκε το βράδυ της Τρίτης χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, ως αποτέλεσμα της έντονης διπλωματικής κίνησης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας.



«Τα «κόκκινα τηλέφωνα» (απευθείας γραμμές επικοινωνίας) ενεργοποιήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο. Τις βραδινές ώρες Τρίτης έφτασε στην Αθήνα η είδηση ότι «η κατάσταση ηρεμεί». Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στην τηλεόραση του Open: «Το ιταλικό πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στις 04.00 σήμερα το πρωί (Τετάρτη), οι οποίες ξεκίνησαν στις 23.00 το βράδυ της Τρίτης. Όπως φαίνεται, έχουν ενεργοποιηθεί οι δίαυλοι επικοινωνίας σε διπλωματικό επίπεδο».



SOZCU: «Το πλοίο που προκάλεσε ένταση στη Μεσόγειο αποχώρησε»

«Η ένταση που σήμανε συναγερμό στο τουρκικό ναυτικό στη Μεσόγειο έληξε. Το υπό ιταλική σημαία πλοίο «Ievoli Relume», το οποίο πραγματοποιεί εργασίες στο βυθό της θάλασσας για τη σύνδεση της 'Νότιας Κύπρου΄ και της Κρήτης με ηλεκτρικά καλώδια, είχε ξεκινήσει τις εργασίες του στα ανοιχτά της νήσου Κάσου προηγούμενο βράδυ. Όταν το πλοίο, το οποίο συνοδευόταν από ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, έφτασε πλησιάζοντας πολύ κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα [sic], τουρκικά πολεμικά πλοία μετέβησαν επίσης στην περιοχή και άρχισαν να το παρακολουθούν. Η ένταση αυξήθηκε με την Ελλάδα να στέλνει επιπλέον πλοία. Ανακοινώθηκε ότι το Ievoli Relume αποχώρησε χθες το βράδυ από την περιοχή χωρίς να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εργασιών που είχε ανακοινωθεί και πήγε στην Κρήτη. Τα ελληνικά πολεμικά πλοία επίσης αποχώρησαν από την περιοχή».

MILLIYET: «Δεν δόθηκε περιθώριο για παραβίαση στην Τουρκική υφαλοκρηπίδα»

«Στην Ανατολική Μεσόγειο σημειώθηκαν μέσα σε ένα μήνα δύο σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την καταγραφή από την Τουρκία των συνόρων της υφαλοκρηπίδας καθώς και την 'εφαρμογή κράτους. Οι εργασίες του ιταλικού πλοίου πόντισης καλωδίων C/S Teliri στη Μεσόγειο Θάλασσα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα καλώδια μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της 'Ε/Κ διοίκησης Κύπρου' και της Ελλάδας είχαν προκαλέσει ένταση με Navtex στα τέλη Ιουνίου.



»Παρόμοια ένταση σημειώθηκε και αυτή την εβδομάδα. Το υπό ιταλική σημαία πλοίο με την ονομασία Ievoli Relume είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει ερευνητικές δραστηριότητες για τη σχεδιαζόμενη ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Ο Σταθμός Ηρακλείου της Διοίκησης Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας δημοσίευσε με μια Navtex στις 22 Ιουλίου τις συντεταγμένες της περιοχής όπου το πλοίο Ievoli Relume θα πραγματοποιούσε έρευνες στις 23-24 Ιουλίου.



»Κατόπιν αυτού, στη Navtex που εξέδωσε ο Σταθμός της Αττάλειας στις 01.30 της 23ης Ιουλίου, τονίστηκε ότι μέρος της εν λόγω περιοχής βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Επιπλέον το Τ/Πολεμικό Ναυτικό έστειλε 5 πολεμικά πλοία στην περιοχή. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, πήρε την απόφαση να στείλει περιπολίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή. Καθώς οι εξελίξεις συνεχίζονταν, υποβλήθηκε αίτηση στις τουρκικές αρχές για το ιταλικό πλοίο. Κατόπιν αυτού, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα Navtex στις 23.07 το βράδυ της Τρίτης (23 Ιουλίου) και ανακοίνωσε τις συντεταγμένες της γραμμής όπου το πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».



